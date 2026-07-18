Atlante riapre San Nicola Ovest, dopo l’incendio













Atlante riapre San Nicola Ovest (per ora parzialmente), dopo l’incendio che aveva danneggiato la stazione di ricarica.

Atlante riapre San Nicola: le fiamme da un’auto diesel

Siamo in Autostrada A1, al km 737 in direzione Sud, nel tratto in provincia di Caserta. È qui che le fiamme scaturita da un’auto diesel avevano danneggiato e reso inagibile le colonnine di Atlante. Ora, informa una nota della società, “la stazione torna nuovamente fruibile agli utenti con sette dei 14 stalli di ricarica”. L’erogazione di energia, precisa Atlante,” avviene alla massima potenza prevista e senza alcuna limitazione o riduzione. I restanti sette posti auto rimangono temporaneamente inattivi. L’area interessata è stata opportunamente recintata per interdirne l’accesso e garantire la totale sicurezza mentre proseguono i lavori”. La società assicura poi che prosegue “le attività per ripristinare la completa operatività dell’infrastruttura nel più breve tempo possibile“.

Danneggiata anche la pensilina di copertura

L’incendio si è verificato il 7 giugno, con intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, distaccamento di Marcianise. Al momento dell’arrivo dei pompieri, le fiamme avevano già completamente avvolto l’automobile. Propagandosi anche alle colonnine di ricarica Atlante e alla pensilina di copertura. Fortunatamente l’inendio non aveva arrecato danni alle persone presenti nell’area di servizio. Non è chiaro il motivo per cui il proprietario dell’auto andata a fuoco avesse piazzato l’auto proprio vicino alle ricariche.