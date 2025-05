Atlante lancia myAtlante Tribe: sconti sulle ricariche “a punti”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

A ridosso della stagione estiva Atlante lancia il programma fedeltà myAtlante Tribe che premia gli EV driver con sconti “semplici e intuitivi” sulle ricariche attraverso l’assegnazione di “punti fedeltà”.

Il programma myAtlante Tribe offre ai conducenti di veicoli elettrici registrati sull’app myAtlante 5 punti fedeltà definiti Green Gems per ogni kWh ricaricato in una delle sue oltre mille stazioni di ricarica tramite l’app o con la carta RFID Atlante.

Una volta raggiunte le 500 Green Gems è possibile ottenere un voucher da 5 euro immediatamente disponibile sull’app myAtlante per successive sessioni di ricarica. Il voucher viene automaticamente caricato nel Wallet dell’utente per un utilizzo alla successiva. In sostanza si tratta di uno sconto di 5 euro ogni 100 kWh ricaricati.

Come funzionano gli sconti a punti sulle ricariche

In media, scrive l’azienda, “ciò significa che dopo appena 2 sessioni di ricarica completa, i conducenti di veicoli elettrici sbloccano già il loro primo premio“.

Ricapitolando, la procedura funziona così:

Scarica l’app myAtlante e crea il tuo account Aderisci gratuitamente al programma fedeltà myAtlante Tribe nella sezione dedicata dell’app Ricarica e accumula Green Gems: ottieni Green Gems per ogni kWh di energia ricaricato presso qualsiasi stazione Atlante, utilizzando l’app myAtlante o la carta RFID

4. Riscatta e risparmia: una volta raggiunte almeno 500 Green Gems, i membri possono convertirle in sconti da utilizzare per future sessioni di ricarica nella rete Atlante.

I numeri di Atlante: 1.300 punti di ricarica in Italia, 900 hub in Sud Europa

«Con il lancio di myAtlante Tribe, vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno verso una mobilità elettrica accessibile, sostenibile per tutti. La transizione verso la mobilità elettrica e il coinvolgimento diretto dei cittadini e del territorio attraverso sistemi di ricarica intuitivi, sono convinto, favoriranno questo cambiamento quanto mai necessario», ha dichiarato Gabriele Tuccillo, CEO Atlante Italia

Atlante conta oggi oltre 1.300 punti di ricarica in tutta Italia e a breve includerà 8 nuove stazioni di ricarica ultra-rapida sulle autostrade italiane. La rete si estende anche ai principali aeroporti italiani, tra cui Roma Fiumicino, Milano Linate e Malpensa, Torino Airport, e importanti hub di ricarica come quello di Padova, alimentato da pannelli solari e storage.

Ha l’obiettivo di costruire la più grande rete di ricarica fast e ultrafast alimentata da energia rinnovabile in Europa del Sud, dove conta già su 900 hub di ricarica fra Italia, Spagna, Portogallo e Francia.

