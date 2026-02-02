Atlante installa in A24 e A25: sempre più ricariche in autostrada

Atlante installa in A24 – A25, l’autostrada che collega Roma all’Abruzzo, in direzione L’Aquila-Teramo o Chieti-Pescara. Lo segnala Marco, un affezionato lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Atlante installa in A24 e A25, i tratti da Roma all’Abruzzo

“S empre a proposito di espansione della rete di ricarica in autostrada, vi segnalo le installazioni in atto di Atlante sulla A24 (Carsoli, in entrambe le direzioni di marcia, area di servizio Civita). Mi hanno segnalato cantieri del tutto simili anche su diramazione A25 verso Avezzano e Pescara (area di servizio Monte Velino).

Fino ad oggi questi percorsi erano indirettamente coperti. Ma era necessario uscire dall’autostrada per ricaricare (Tesla a Carsoli, Atlante a Valle Del Salto, Ewiva ad Avezzano e L’Aquila). Con queste nuove installazioni sarà possibile viaggiare e fare i necessari rabocchi di energia senza dover uscire. Sempre sperando che i prezzi al kWh siano sufficientemente moderati, da non invogliare gli automobilisti ad una fuga fuori dal casello. Grazie, cari saluti “. Marco Scozzafava

A fine 2026 un’ottima copertura su tutta la rete italiana

A fine 2026 un'ottima copertura su tutta la rete italiana

Risposta. Prosegue a ritmi serrati la copertura con nuove ricariche ad alta potenza di tutta la rete autostradale italiana. Ed è un'ottima notizia. In una prima fase ci ha pensato Free to X a installare le sue Alpitronic nei tratti in concessione ad ASPI-Autostrade per l'Italia. Ma anche sugli altri rami è iniziato un lavoro che porterà a fine 2026 ad avere disponibilità di colonnine su tutta la rete. Questo grazie all'aggiudicazione di gare che finalmente hanno terminato il loro iter. Qualche giorno fa abbiamo riferito la notizia dell'arrivo di E.ON in 18 aree di servizio, con 104 colonnine ultra-fast. A metà dicembre, invece, l'annuncio di nuove ricariche della stessa Atlante in A1, A26, A13, A27, A14 e A23. Quanto ad A24 e A25, c'erano già da diversi anni alcune colonnine, ma in genere si trattava di hub lenti, poco adatti a chi deve rifornire in autostrada. Grazie a Marco per averci segnalato che i lavori sono in corso per nuove installazioni, per soste molto più rapide…