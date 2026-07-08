Atlante apre Montepulciano Est, 7° stazione in autostrada







Atlante apre Montepulciano Est: è la sua settima stazione di ricarica in autostrada, con un totale di 82 colonnine ad alta potenza (HPC).

Atlante apre Montepulciano Est: ovunque paghi con la carta

Le nuove stazioni sono a Montepulciano Est e Ovest (prov. Siena), S. Pelagio Est (Padova), S. Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta) e Le Saline Est e Ovest (Foggia). Permettono di ricaricare fino all’80% in 20 minuti, supportati da sistemi di accumulo energetico a batterie e pensiline fotovoltaiche. Sono progettate per garantire elevati standard di sostenibilità e alimentate al 100% da rinnovabili. Con soluzioni tecnologiche per di ottimizzare i flussi e ridurre l’impatto sulla rete, con gestione intelligente dell’energia. Stabilizzando i picchi di consumo e supportando la flessibilità del sistema. Tutte le stazioni sono facilmente accessibili anche per le persone con mobilità ridotta. Garantiscono l’interoperabilità con i principali mobility service provider e con le principali piattaforme di roaming. Oltre alla possibilità di pagare con carte di credito.

Iossa di Autostrade: “Presto una ricarica ogni 30 km”

Spiega Massimo Iossa di Autostrade per l’Italia “Queste nuove stazioni sono un tassello fondamentale di un piano più ampio di installazioni sulla nostra rete autostradale. Rete che con oggi raggiunge 107 stazioni di ricarica attive. L’interdistanza media tra le stazioni di ricarica oggi è di circa 50 km. Ma si ridurrà a fine piano raggiungendo 30 km grazie ad un totale di 168 Stazioni”. Aggiunge Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia:“L’attivazione di questi punti di ricarica sulla rete di Autostrade per l’Italia rafforza la presenza di stazioni ad alta potenza Atlante in punti nevralgici per i flussi di traffico. Come le stazioni già operative a servizio dei grandi hub aeroportuali di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Torino Caselle. Non solo aumentiamo la capillarità della rete, ma garantiamo velocità e affidabilità per viaggi su lunghe distanze”.