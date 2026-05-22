











ATFlow amplia la propria gamma annunciando all’Automotive Dealer Day 2026 l’arrivo dei nuovi brand elettrici Linktour e GAC Aion. Debuttano i quadricicli urbani e le nuove elettriche Aion UT e Aion V, entrambe prodotte in Austria. La compatta Aion UT l’abbiamo già provata.

ATFlow continua a crescere e porta ufficialmente in Italia due nuovi marchi: Linktour e GAC Aion. L’annuncio è arrivato all’Automotive Dealer Day 2026, l’appuntamento di riferimento per il mondo automotive B2B, dove la società del Gruppo Autotorino ha presentato in anteprima i nuovi brand destinati al mercato italiano.

ATFlow, nata per importare e distribuire marchi automotive innovativi, e già attiva con KGM, XPeng e Ineos Automotive. Ora porta in Italia altri due brand, sempre nel rispetto di una filosofia commerciale chiara: costruttori cinesi strutturati e tecnologicamente maturi.

Linktour punta sui quadricicli elettrici

Il primo dei due nuovi marchi è Linktour, brand del gruppo Weiqiao Pioneering Group specializzato in mobilità urbana elettrica.

La gamma per l’Italia sarà composta da Alumi e Alumi Elite, quadricicli elettrici leggeri e pesanti pensati sia per un pubblico giovane sia per chi cerca una soluzione urbana compatta, accessibile e semplice da utilizzare. Secondo ATFlow, il marchio punta molto su qualità costruttiva, comfort, sicurezza e tecnologia intelligente.

Una proposta che si inserisce in un segmento in forte fermento, soprattutto nelle grandi città europee dove i quadricicli stanno diventando un’alternativa concreta all’auto tradizionale.

GAC Aion arriva in Italia con UT e V

Più ambizioso, almeno sul piano industriale e dimensionale, l’arrivo di GAC Aion, marchio elettrico del gruppo Guangzhou Automobile Group, uno dei maggiori costruttori automotive cinesi.

Il debutto italiano avviene con due modelli: Aion UT, hatchback elettrica di segmento C e Aion V, SUV elettrico di segmento D.

La più interessante per il mercato europeo potrebbe essere proprio la Aion UT, una compatta elettrica dal design morbido e “sorridente”. Non è un modello del tutto sconosciuto: noi di Vaielettrico l’abbiamo già provata nei mesi scorsi, trovandoci davanti a un’auto concreta, spaziosa e sorprendentemente ben rifinita.

La UT punta su abitabilità, semplicità d’utilizzo e comfort, con un’impostazione meno aggressiva rispetto ad altre elettriche cinesi recenti. Un approccio che potrebbe funzionare bene anche in Europa, soprattutto grazie al prezzo piuttosto competitivo: circa 26.000 euro.

Più grande e muscolare invece la Aion V, SUV elettrico destinato a presidiare il segmento D con un’impostazione più familiare e da viaggio. I numeri sulla carta sono interessanti. Motore da 150 kW alimentato da una batteria da 75 kWh e ricarica veloce a 180 kW. Il tutto con un’autonomia dichiarata di oltre 500 km. All’aumentare delle performance però cresce anche il prezzo: 34.000 euro. Arriveranno dopo l’estate.

ATFlow continua ad allargare il portafoglio

Per ATFlow, l’ingresso dei due marchi rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un’offerta molto ampia e trasversale.

“La presentazione di Linktour e GAC Aion rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita di ATFlow” ha dichiarato Mattia Vanini. “Continuiamo a investire nell’individuazione di brand capaci di interpretare l’evoluzione della mobilità e dell’offerta, con l’obiettivo di proporre ai nostri partner scelte solide e competitive”.

L’impressione è che ATFlow voglia ritagliarsi un ruolo sempre più centrale come piattaforma italiana per l’ingresso dei nuovi marchi elettrici internazionali, in particolare cinesi. Non solo sfruttando la rete e l’esperienza commerciale del gruppo Autotorino, ma prestandosi come garante nella scelta dei marchi che veramente raggiungono i livelli qualitativi europei.