Astronave Terra alla chiamata finale: parliamone con Nicola Armaroli

Arriva in libreria la quarta edizione di “Energia per l’astronave Terra” (ed. Zanichelli, 328 pagine, 18 euro), il best seller di Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani, uscito per la prima volta nel 2008 e aggiornato poi nel 2011 e nel 2017. Per l’occasione Armaroli, scienziato di fama internazionale e grande amico di Vaielettrico, incontrerà virtualmente i nostri lettori nel Webinar dal titolo “Astronave Terra, chiamata finale” che si terrà giovedì 7 novembre dalle 18.30 alle 19.30.

“Chiamata finale” è anche il sottotitolo scelto dagli autori per questa quarta edizione che arriva alla vigilia della COP 29 di Baku, in calendario dall’11 al 22 novembre prossimi. Il grande meeting della comunità internazionale sulla crisi climatica in Azerbaijan si apre con l’obiettivo di “aumentare l’ambizione e consentire l’azione“. E richiama i 197 Paesi aderenti alla “solidarietà per un mondo verde“.

Quarta edizione del best seller di Armaroli e Balzani: è quasi un’agenda per la COP 29 di Baku in calendario dall’11 al 22 novembre

Non a caso Armaroli e Balzani, dopo aver già sviscerato nelle precedenti edizioni della loro opera tutti gli aspetti climatici e tecnologici della sfida che ci attende, sottolineano ora l’urgenza dell’agire. Perchè la Scienza ha ormai delineato le proporzioni, le cause e i possibili esiti futuri del fenomeno che stiamo vivendo, al di là di ogni ragionevole dubbio.

La tecnologia ha già sviluppato le soluzioni. Ora basta applicarle. Ma la società nel suo complesso stenta a metabolizzarle, la politica e l’economia a tradurle in azione. E “il tempo stringe, dobbiamo correre” concludono gli autori.

