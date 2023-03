ASTM: altre due stazioni di ricarica in A10

Astm apre altre due stazioni di ricarica autostradali, in questo caso lungo la A10 Savona-Ventimiglia. Obiettivo: entro il 2026 coprire tutti i 1.400 km in gestione.

ASTM: aperte Bordighera Sud e Valle Chiappa, direzione Savona

Non solo Free to X nelle stazioni di servizio di Autostrade per l’Italia. Anche gli altri gestori delle principali tratte a pagamento stanno lavorando per coprire le arterie in concessione con una rete di ricarica all’altezza. Ora è il più importante gestore del Nord Ovest, ASTM (gruppo Gavio) ad annunciare l’attivazione di due nuove stazioni lungo l’A10 Savona – Ventimiglia. Le colonnine sono collocate nelle aree di servizio Bordighera Sud e Valle Chiappa, entrambe in direzione Savona. L’obiettivo finale di Astm è elettrificare entro il 2026 tutta la rete autostradale italiana di competenza, circa 1.400 km. Già nel 2023 il programma prevede l’attivazione di oltre 20 stazioni di ricarica per coprire circa il 60% delle aree di servizio su tutta la rete del gruppo.

Nella rete di Gavio ora 16 stazioni con 75 colonnine

Con queste aperture, le stazioni di ricarica sulla rete gestita dalle società del gruppo Astm in Italia salgono a 16, mentre i punti ricarica arrivano a 75. Sul tracciato A10 gestito da Autostrada dei Fiori i punti sono 17. In una nota pubblicata sul sito ASTM si informa che “ciascuna delle aree di servizio sarà possibile la ricarica contemporanea di due veicoli. Garantendo la neutralità tecnologica grazie alla presenza di tre tipologie di prese: CCS Combo 2, CHAdeMO, Type 2. I servizi saranno attivati nell’ambito della subconcessione con Maglione S.r.l., oggi secondo operatore di ristoro autostradale italiano attraverso il marchio Sarni“. Dovrebbe trattarsi delle colonnine che lo stesso gestore sta installando in A4 nel tratto gestito da Autovie Venete, fornite dalla tedesca Siemens e dall’austriaca Kostad. Con una potenza massima di ricarica in DC di 60 kW.