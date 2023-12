Asti: il mercatino di Natale occupa le ricariche e gli automobilisti elettrici devono ripiegare altrove. Lo segnala Marco, un lettore, con tanto di foto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Asti: gli stalli nella piazza diventano inutilizzabili, una beffa

“N el pieno spirito natalizio nella piazza centrale di Asti sono stati installati i mercatini di Natale, chiudendo al contempo l’accesso alla piazza. Poco importa se all’interno della stessa sono presenti delle colonnine di ricarica. Fatta salva la necessità di predisporre il mercatino di Natale (dove siamo stati anche noi), mi sembra che spesso si verifichino situazioni analoghe. Piazze grandi, facilmente raggiungibili, sfruttate per l’installazione delle colonnine, ma al contempo (proprio perché grandi e facilmente raggiungibili) spesso utilizzate per vari eventi. Forse sarebbe opportuno tenere in maggiore considerazione le opposte esigenze. Sia da parte delle amministrazioni (se concedono il suolo pubblico per l’installazione devono essere a conoscenza della loro esistenza). Sia da parte dei fornitori del servizio di ricarica, che dovrebbero pretendere di avere garantita accessibilità alle colonnine anche per i casi di sosta selvaggia. Sicuramente c’è da fare ancora molta strada per la mobilità elettrica… “ . Marco Bono

Il precedente: a Busca: la colonnina Enel X Way è transennata, nell’area ci sono temporaneamente le giostre e la ricarica è diventata inaccessibile.

Ci sono tanti precedenti. E c’è anche la beffa…

Risposta . Nulla di nuovo sul fronte occidentale: regolarmente, in occasione di festività estive o invernali, arrivano segnalazioni di colonnine imprigionate. Ovvero inaccessibili a causa di manifestazioni che le rendono inaccessibili. Ricordiamo, tra i tanti, Dronero e Busca. Una per un evento musicale, una per l’installazione delle giostre per i bambini. “Ho pensato di essere su Scherzi a parte“, ci scrisse il lettore. Le amministrazioni, ovviamente, sono al corrente del tutto, dovendo dare le autorizzazioni. E c’è un’ulteriore beffa: sulle app queste colonnine risultano libere e funzionanti. Dunque c’è chi fa deviazioni per servirsene, salvo trovarsi nell’impossibilità di raggiungerle. Sì, c’è ancora molta strada da fare… Nulla di nuovo sul fronte occidentale: regolarmente, in occasione di festività estive o invernali, arrivano segnalazioni diOvvero inaccessibili a causa di manifestazioni che le rendono inaccessibili. Ricordiamo, tra i tanti, il racconto fantozziano di Michele, che in un viaggio nel cuneese si ritrovò con le ricariche imprigionate in due paesi di seguito,Una per un evento musicale, una per l’installazione delle giostre per i bambini. “Ho pensato di essere su Scherzi a parte“, ci scrisse il lettore. Le amministrazioni, ovviamente, sono al corrente del tutto, dovendoE c’è un’ulteriore beffa:queste colonnine risultano libere e funzionanti. Dunque c’è chi fa deviazioni per servirsene, salvo trovarsi nell’impossibilità di raggiungerle. Sì, c’è ancora molta strada da fare…