Assistenza Leapmotor: “Ecco com’è finito il mio caso”



















Assistenza Leapmotor: ecco com’é finito il caso del lettore che lamentava problemi di ricarica con la sua T03. È il lettore stesso a raccontarlo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Assistenza Leapmotor: il report con le risposte

“P er coloro che fossero curiosi di sapere come è andata a finire il caso della mia Leapmotor T03 con problemi di batteria, cito il lapidario report dell’Assistenza: “La verifica del sistema di ricarica ne ha rilevato il blocco. Effettuato il reset del sistema di ricarica”. Alla mia richiesta su quale ne fosse la causa, mi è stato risposto che, nello specifico, non era stato possibile accertarlo. Alla mie domande: “ È un evento che si verifica con una certa frequenza?”. “Si può prevenire?”. “Se si verifica di nuovo, io posso fare qualcosa?”, è stato risposto: “Sì, abbastanza” alla prima domanda e un secco “No” alle ultime due domande. E da ultimo: “E se si verifica di nuovo?”, la risposta è stata: “Ce la riporta!”. Questo è quanto. Cordiali saluti “. Ugo Ecari

C’è molta attenzione sul modello più venduto

Risposta. Ovviamente non si può ricavare giudizi sull’affidabilità di un modello (in questo caso la T03) da un singola disavventura. Stessa cautela vale per l’efficacia della rete di assistenza, che resta comunque un nervo scoperto per le auto elettriche di molte marche . Se diamo evidenza a queste lamentele, comprensibili, é per capire se si tratta di problemi isolati o diffusi. E, nel caso, se è come vengono affrontati (e, si spera, risolti). Nell’interesse di tutti. Ricordiamo che per quel che riguarda il marchio cinese Leapmotor, vendita e assistenza in in Europa sono affidate alla rete di Stellantis. La T03 è di gran lunga il modello elettrico più venduto in Italia in questo 2026 (oltre 22 mila unità). E quindi c’è grande attenzione sull’affidabilità di questa citycar cinese: altre testimonianze, nel bene o nel male, saranno le benvenute.