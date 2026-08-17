Assicurazioni per monopattini esose, così non va

Assicurazioni per monopattini esose: Diego si è sentito chiedere fino a 359 euro per la polizza e chiede com’è possibile. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
C’è chi, come Genertel, mi chiede 359 euro
“Da qualche anno vi seguo in quanto possessore di un’auto elettrica, ma vi scrivo per la mia prima volta per un monopattino elettrico. L’anno scorso ho deciso di comprarne uno per evitare di aggiungere un’auto nel traffico (almeno nella bella stagione). E ottimizzare le ricariche con il fotovoltaico. Ho preso un modello ‘di marca’ per evitare irregolarità con le normative, il caschetto in quanto obbligatorio e, da quest’anno, ho pure richiesto e applicato la ‘targa’ Dal 16 luglio, però, il monopattino è bloccato in casa a causa dell’assicurazione. Ho provato a cercarne a prezzi adeguati (il monopattino è stato pagato circa 300 euro nuovo un anno fa). Ma, con mio disappunto, ho trovato solo preventivi da 222 euro in su. Vi allego screenshot del mio assicuratore da 275 euro e uno online da ben 359 euro (e sono in Classe 1 con la mia auto).
Assicurazioni per monopattini esose: si sta esagerando
- Non è che si sta un po’ esagerando con la demonizzazione dei monopattini? A mio parere quelli in regola con le normative sono al pari di tutte le bici elettriche e i danni che si possono fare con questi mezzi sono comparabili. Quindi magari può bastare una RC del capofamiglia com’era prima del 16 luglio invece di un’RCA.
- Ma davvero tutti i possessori dei monopattini che ci sono in giro pagano questa cifra? Su molti siti di polizze per monopattini ‘a 39 euro’ c’è scritto chiaramente che non sono in regola con la nuova legge. Ma magari molti non leggendo la fanno e credono di essere in regola ma non lo sono”. Diego Basenghi
Risposta. Nei bar di una volta compariva spesso la scritta “per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno”. Coi monopattini sta succedendo un po’ la stessa cosa. Per l’uso spregiudicato che alcuni ne fanno, spesso con mezzi a noleggio, sono state invocate norme draconiane. E la politica non si è sottratta dall’emanare leggi sempre più restrittive. Mentre le principali compagnie assicurative cercano di tenersi fuori dal settore sparando prezzi da RC Auto. In effetti, comunque, l’incidentalità per questo tipo di mezzi resta preoccupante. I dati Istat per il 2025, riportati qui sopra, parlano di un numero abnorme di incidenti (4.130), quasi il doppio delle bici elettriche. Che accusano meno feriti e un numero maggiore di vittime (30 contro 25), essendo però più diffuse. Ergo: serve un uso più prudente dei monopattini elettrici per far calare i prezzi abnormi delle polizze.