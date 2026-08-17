Assicurazioni per monopattini esose, così non va







Assicurazioni per monopattini esose: Diego si è sentito chiedere fino a 359 euro per la polizza e chiede com’è possibile. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

C’è chi, come Genertel, mi chiede 359 euro

“Da qualche anno vi seguo in quanto possessore di un’auto elettrica, ma vi scrivo per la mia prima volta per un monopattino elettrico. L’anno scorso ho deciso di comprarne uno per evitare di aggiungere un’auto nel traffico (almeno nella bella stagione). E ottimizzare le ricariche con il fotovoltaico. Ho preso un modello ‘di marca’ per evitare irregolarità con le normative, il caschetto in quanto obbligatorio e, da quest’anno, ho pure richiesto e applicato la ‘targa’ Dal 16 luglio, però, il monopattino è bloccato in casa a causa dell’assicurazione. Ho provato a cercarne a prezzi adeguati (il monopattino è stato pagato circa 300 euro nuovo un anno fa). Ma, con mio disappunto, ho trovato solo preventivi da 222 euro in su. Vi allego screenshot del mio assicuratore da 275 euro e uno online da ben 359 euro (e sono in Classe 1 con la mia auto).

Assicurazioni per monopattini esose: si sta esagerando

A questo punto i miei pensieri sono: