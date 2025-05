Assicurazione auto meno cara per elettriche e ibride

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Assicurazione auto meno cara per le elettriche e le ibride rispetto ai veicoli a benzina e gasolio. Lo rivela l’ultima indagine del sito specializzato Segugio.

Assicurazione auto meno cara: in media 453 euro contro 484 di benzina-diesel

Una delle fake-news più riccorrenti sulle auto elettriche è che il costo dell’assicurazione è abnorme. Non è così e lo certifica la nuova indagine dell’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, relativa al primo trimesre del 2025. “Il costo medio di una polizza RC Auto per un veicolo ad alimentazione elettrica è del 6,5% più basso rispetto al costo medio sostenuto per assicurare un’auto ad alimentazione tradizionale”, si legge nelle conclusione dell’indagine. “Il risparmio è ancora più marcato se si decide di assicurare un veicolo ad alimentazione ibrida: 441,8 euro rispetto al 484,5 euro per l’RC Auto di un mezzo ad alimentazione tradizionale”. Per le elettriche il costo medio rilevato è di 453,1 euro.

Evidentemente questi dati riflettono un tasso di incidentalità più contenuto rispetto alle auto a benzina diesel, dato che le tariffe vengono formulate soprattutto in base alla spesa per i risarcimenti. Stiamo parlando del solo costo dell’assicurazione obbligatoria, che non comporta rischi diversi come furto, incendio e gli eventi atmosferici sempre più ricorrenti come la grandine.

“Cambio di passo nel processo di elettrificazione”

Nonostante il trend di crescita, la diffusione delle auto elettriche in Italia (al 5,2%) rimane inferiore alla media UE (15,2%) e dei principali Paesi europei. In Francia e Germania la penetrazione dell’elettrico ha superato il 17% del totale. Il dato della diffusione dell’ibrido in Italia (49,3%) si conferma invece superiore alla media europea (43,1%), ma con l’Italia dietro alla Spagna (50,9%) e alla Francia (49,7%) tra i principali Paesi del continente.

“Il 2025 sembra segnare un cambio di passo nell’elettrificazione del nostro parco auto. commenta Emanuele Anzaghi, Vice-presidente di Segugio.it. “Rispetto agli anni passati, l’Italia accorcia le distanze con la media europea anche nell’elettrico puro, rimasto stagnante dal 2021 al 2024. Sarà interessante osservare se questo processo di convergenza proseguirà nei prossimi trimestri”.

