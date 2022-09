Assicurarsi con una telefonica o in agenzia con una compagna tradizionale? È la domanda di Luigi, che ha appena acquistato una 500 elettrica. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Assicurarsi con una telefonica: mi posso fidare? Davvero si spende molto meno?

“Vedo che rispondete con consigli di carattere pratico e provo a proporvi un mio quesito. Avendo acquistato una 500 elettrica come seconda auto di casa, che mi verrà consegnata tra pochi giorni, devo decidere con chi assicurarla. Finora mi sono sempre rivolto all’agenzia di una grande compagnia, che ha gli uffici poco distanti da casa. Ma mio figlio, a cui l’auto verrà intestata, preme perché stavolta scegliamo una “telefonica”. Vi risulta che effettivamente le polizze costino molto meno? È il caso di fidarsi?“. Luigi M.

Costo medio della polizza: 317 euro, contro 359 euro delle “tradizionali”

Risposta. Sì, costano meno, e non lo dicono le compagnie che vendono on-line o via telefono, ma le statistiche ufficiali dell’IVASS, l’ente pubblico che vigila sulle assicurazioni. I clienti delle compagnie “dirette”, secondo i dati del secondo trimestre 2022, hanno pagato in media 317 euro, contro i 359 euro di chi ha scelto imprese tradizionali. Gli italiani, però, si fidano ancora poco (sbagliando) e, sempre secondo l’IVASS, solo il 14,4% dei rischi Rc auto è assicurato da imprese che operano tramite telefono o internet. Questi assicurati si trovano in prevalenza nel Centro e nel Nord-Ovest e godono di una classe media di bonus-malus più alta rispetto alle imprese tradizionali. Anche questo aiuta a ridurre il prezzo delle polizze. Dall’IVASS giungono buone notizie per tutti gli automobilsti. Nel secondo trimestre 2022, il prezzo medio effettivo dei contratti Rc auto è stato pari a 353 euro, in calo del 2,1% su base annua. E cresce l’uso della scatola nera a bordo, ora installata dal 21,2% dei clienti.

