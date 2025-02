Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Assicurare una Tesla costa più caro? E perché? Un lettore ci interroga sulle polizze delle auto elettriche, avendo letto notizie discordanti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Assicurare una Tesla e un’elettrica in genere è più oneroso? E perché?

“Ho una domanda da porvi: ho letto che le auto elettriche, e Tesla in particolare, sono più costose da assicurare rispetto alle auto normali, a benzina o diesel. Vi risulta? Ci sono stime sulla differenza di prezzo per le une e le altre? Lo chiedo perché sto facendo un pensierino su una Model 3 di seconda mano. E perché, per la verità, qualche tempo fa avevo letto il contrario. Ovvero che, essendo più semplici, le auto elettriche sono meno costose da riparare in caso di incidente. E quindi meno care anche per quel che riguarda le polizze. Grazie in anticipo per una vostra risposta“. Mimmo Vitali

I dati francesi dicono: più cara l’assicurazione sui sinistri, meno caro il furto

Risposta. Dipende da che tipo di assicurazione intendiamo. Se ci riferiamo alla responsabilità civile, quella che in Italia chiamiamo RC Auto, in effetti si riscontrano tariffe un po’ più care. Non disponiamo di dati precisi sull’Italia, mentre numerose indagini sono state svolte in Francia, Paese in cui le auto elettriche sono molto più diffuse che da noi. Una in particolare è stata curara Sécurité et réparations automobiles (SRA), un’associazione che raggruppa diverse imprese d’assicurazioni. Per il 2024 è stato accertato un prezzo medio più alto del 14,3% rispetto alle auto termiche. Questo a causa dei presunti maggiori costi di riparazione in caso di sinistro. Un’altra indagine è stata svolta da un comparatore on-line francese, LeLynx.fr, che ha stimato il costo medio delle polizze obbligatorie per i vari marchi. Ebbene Tesla (981 euro) è risultata la più costosa dopo Porsche (1.019), davanti a Audi (941) e Mercedes (932). Notizie migliori arrivano invece sul fronte delle polizze sul furto: le elettriche risultano tra le meno rubate e quindi meno costose da assicurare. Ma naturalmente siamo alla ricerca di dati aggiornati che riguardino l’Italia e speriamo di riferirne quanto prima.

