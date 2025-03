Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Assicurare una Tesla, chi offre…di meno? Ci scrive un lettore che ha appena acquistato una Model 3 usata ed è alla ricerca delle migliore offerta. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Assicurare una Tesla: ha preso una Model 3 usata, ci sono polizze con sconti?

“Salve a tutti, sono un neo-proprietario di una Tesla Model 3 usata del 2019, sono contento dell’acquisto e soddisfatto. Leggo spesso di un notevole risparmio sul costo dell’assicurazione ma, nel mio caso, non ho visto sconti o particolari differenze rispetto ad un’auto tradizionale. Mi chiedo, quindi, ho sbagliato compagnia assicurativa? Ci sono polizze speciali o compagnie che fanno scontistiche ad hoc? Grazie e saluti“. Fabrizio Pelino

Ecco qualche suggerimento (da integrare dai Teslari in ascolto)

Risposta. Premessa: non siamo esperti in materia e ci appelliamo alla community (in particolare a chi una Tesla l’ha già più volte assicurata) per avere suggerimenti utili. Il consiglio più ovvio è quello di fare una rapida ricerca su preventivatori on-line come Segugio.it e altri, mettendo a confronto le varie offerte. Ci sono poi compagnie, come Allianz, che offrono polizze su misura per le auto elettriche e ibride plug-in, come la Lithium, promettendo tariffe convenienti. È chiaro poi che bisogna distinguere tra l’assicurazione obbligatoria, la cosiddetta RC Auto, e le polizze che coprono rischi diversi, come furto, incendio ed eventi atmosferici vari. Sul furto le Tesla dovrebbero godere di prezzi favorevoli, visto tutti i dispostivi di cui sono dotate, a partire dalla famosa Sentry Mode, la Modalità Sentinella. Ovvero il sistema di telecamere che inquadra tutto quello che avviene attorno all’auto anche quando quest’ultima è parcheggiata, dissuadendo i malintenzionati. Le statische dicono che le auto elettriche hanno un tasso di incidentalità inferiore a quello delle auto termiche, ma che in caso di sinistro la riparazione sia in media più costosa. Il che si traduce in polizze RC meno care in media di almeno il 10% rispetto alle auto termiche. Ma anche su questo attendiamo conferme.

Le ultime offerte di elettriche usate sul nostro sito: Model S, e-208, 500e, e-Up, Kia EV6, Zoe…

Dacia Spring del 2022 – Anno: 01-2022 – km: 45.000 Stato Batteria: 94% – Località: Ravenna – Prezzo: 8.900 euro

Tesla Model S Ludicrous+ Raven Edition – Anno: 10-2020 – km: 145.000 – Stato Batteria: n.d. – Località: Udine – Prezzo richiesto: 62 mila euro

Volkswagen e-Up – Anno: 2020 – km: 64.000 – Stato Batteria: n.d. – Località: Vicenza – Prezzo richiesto : 10 mila euro

Peugeot e-208 – Anno:01/2021 –km percorsi: 52.900 – Località: Sicilia – Prezzo richiesto: 18 mila euro

Fiat 500e del 2021 – Fiat 500e del 2021 con 74 mila km e batteria 91,7% vendesi. La propone Giuseppe, da Ascoli. Prezzo: 13.300 euro

Volkswagen e-Up del 2021 – Volkswagen e-Up del settembre 2021 vendesi – km: 30.000 – Stato Batteria: 96% – Località: Padova – Prezzo: 14.500 euro.

KIA EV6 GT Line del 2022 –KIA EV6 GT Line dell’aprile 2022 vendesi. – km: 25000 – Stato Batteria: n.d. – Località: TRENTINO – Prezzo: 32.000 euro.

Tesla Model 3 Long Range 2021 – Model 3 LR 2021 con 66 mila km vendesi. Anno: 03/2021 Km: 66 mila – Luogo: Venezia. Prezzo: 29.500 euro.

Renault Zoe – Anno: 08/2020 – km: 53.000 – Stato Batteria: n.d. – Località: Alessandria – Prezzo: 15.900 euro

