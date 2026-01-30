Negli ultimi anni il dibattito sulle energie rinnovabili si è trasformato in un terreno in cui la tolleranza si assottiglia e il confronto si spegne. Non si discutono più dati, impatti, alternative: si alzano muri. E quando il dialogo viene sostituito dal rifiuto preventivo, si arriva a non voler nemmeno ascoltare chi porta informazioni tecniche o posizioni diverse.

Porte chiuse a European Energy, in ballo sette pale ma zero dialogo

È ciò che sta accadendo a Ferriere, in provincia di Piacenza, dove la sindaca Carlotta Oppizzi ha invitato l’amministratore delegato di European Energy, Alessandro Migliorini, a «stare a casa». La sua presenza all’assemblea sul parco eolico, l’impianto proposto dalla sua azienda e previsto sul Monte Crociglia, in Alta Valdaveto, è stata definita «inutile e provocatoria». Vaielettrico lo ha sentito dalla Danimarca. La posta in gioco? Sette aerogeneratori nell’area del Monte Crociglia, nel comune di Ferriere, per una potenza complessiva di 13,5 MW. Il progetto è stato presentato al ministero dell’Ambiente da Ferriere Wind srl, società del gruppo European Energy. Come accade sempre più spesso — oltre alla Sardegna, ricordiamo l’assalto a un cantiere nel Mugello e le proteste in Romagna — cresce l’opposizione di piccole comunità locali. I sindaci, spesso inizialmente silenti, per non essere scavalcati salgono sulle barricate. Una scelta legata anche ai partiti in cui militano.

Assemblea eolico, chiusura del sindaco: “Stia pure a casa…”

A Ferriere, Carlotta Oppizzi, avvocata eletta con 466 voti in una lista civica ma sostenuta dalla Lega, ha promosso una raccolta firme che ha superato quota 5.000. Un numero notevole, considerando che nel paese risiedono 1.077 abitanti. E fin qui (quasi) tutto bene. Anche se poco comprensibile, si è liberi di essere contrari agli impianti eolici.

La prima cittadina ha convocato un’assemblea pubblica per domenica primo febbraio, per discutere sul tema. Entro il 21 febbraio vanno presentate le osservazioni al ministero. A questo punto l’amministratore delegato di European Energy, Migliorini, ha manifestato l’intenzione di partecipare all’incontro. La sindaca, come raccontano le cronache del quotidiano La Libertà, non ne vuole sapere: «Stia pure a casa».

Ma non è finita qui. Nel profilo Facebook istituzionale del Comune si legge: «Confermiamo che l’azienda proponente non è stata invitata. Aggiungiamo che l’idea del dott. Migliorini di partecipare all’incontro ci sembra un’inutile, provocatoria forzatura».

Zero confronto e pure avvertimenti a Migliorini

Il dibattito, il confronto? Neanche per idea: «La riunione di domenica non ha lo scopo di decidere se siamo a favore o contro il progetto. Siamo convintamente contro. Non abbiamo alcuna necessità di spiegazioni da parte dell’azienda, i cui interessi sono lontanissimi dai nostri».

E attenzione: non solo l’azienda deve stare lontana. «Domenica i posti sono riservati a chi ha a cuore Ferriere e la tutela del suo territorio». Tradotto: i favorevoli non sono graditi, alla faccia della democrazia.

Tra i commenti, però, c’è chi in solitudine prova a rimettere le cose sul piano razionale: «Essendo un progetto tecnico basato su dati tecnici, le contestazioni devono essere tecniche. Ma mi rendo conto che in Italia chiedere di parlare del merito delle questioni è chiedere troppo». Firmato: Roberto Binaghi. Purtroppo non mancano i toni che sfiorano la minaccia: «In ogni caso, visto il clima, chiunque si presentasse come portavoce del progetto rischierebbe ben più di qualche fischio». E un altro rincara: «Io lo avrei lasciato venire… poi si chiudeva la porta a chiave…».

C’è anche chi prova a riportare il buon senso: «È un errore non fare intervenire Migliorini al dibattito. Sarebbe un ottimo momento per porre quesiti che altrimenti, in un contraddittorio a distanza, non avrebbero la stessa valenza». Non si tratta di essere a favore o contrari, ma di garantire il confronto.

Assemblea eolico, Migliorini: “Mai vista una reazione così”

E Migliorini cosa dice? «Mai visti toni così forti, anche perché abbiamo parlato con loro in questi anni». Non sono degli sconosciuti a Ferriere. Ma il manager non prenderà l’aereo: «Non voglio gettare benzina sul fuoco e non voglio creare problemi di sicurezza a chi lavora con me, visti i toni e le parole che abbiamo letto».Un’occasione di confronto persa per il furore ideologico dell’amministrazione. L’impatto del progetto? «Genera lavoro sia in fase di cantiere sia nella gestione successiva; l’azienda si farebbe carico della manutenzione delle strade d’accesso; a questo si aggiungerebbero opere compensative tra 1,5 e 2 milioni, da concordare con il Comune». Questa la forbice di spesa, poi dipenderà da come sarà approvato il progetto dal ministero. Le conseguenze negative sul turismo? «Ognuno ha le sue idee, ma la stagione è quella estiva e, anche secondo le ultime tendenze del turismo internazionale, si convive bene con gli impianti eolici».

Argomentazioni che, proprio per il loro peso, il manager avrebbe voluto illustrare di persona. Ma gli hanno chiuso la porta in faccia.Ma se si è così convinti delle proprie posizioni e ragioni , quale timore può mai suscitare l’idea di ascoltare le parole dell’azienda?

TAG: Assemblea eolico

