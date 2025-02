Assalto al Tesla Store di Milano: “Musk Thrives, Democracy Dies”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dimostranti anti Trump e anti Musk in azione a Milano: vandalizzato il Tesla Store in Piazza Gae Aulenti con volantini imbrattati di vernice affissi sulle vetrate e all’interno della concessionaria.

“Musk Thrives, Democracy Dies“, (Mentre Musk si arricchisce, la democrazia muore) lo slogan scritto sullo striscione che un gruppo di antagonisti ha esibito nel cuore del capoluogo lombardo.

Gli attivisti, alcune decine, indossavano maschere raffiguranti Elon Musk. Altri slogan vergati sui volantini erano rivolti contro il Ddl sicurezza.

Parlando al megafono i dimostranti hanno spiegato che l’azione «ha lo scopo di invitare

tutti e tutte a boicottare le piattaforme di Musk, i suoi prodotti, e di contrastare attivamente la sua campagna d’odio». La protesta si è svolta senza ulteriori incidenti, e i manifestanti sono stati presto allontanati dal Tesla Store.

Il concetto è stato ribadito successivamente in un comunicato firmato “Milano antifascista” con il quale invitano a partecipare alla manifestazione di protesta del 22 febbraio. A Milano si svolgerà con partenza da Piazza XXIV maggio. Sono previste analoghe proteste in contemporanea anche a Brescia, Padova, Bologna, Roma, Napoli e in altre città italiane. «Oggi per arginarli, domani per immaginare un’alternativa» si legge nel comunicato.

La scorsa settimana, sempre a Milano, si erano registrati episodi di teppismo contro veicoli Tesla, come Vaielettrico aveva documentato.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –