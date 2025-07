Assalto al cantiere eolico nel Mugello: 50 incappucciati minacciano ingegneri e operai

Dalla Sardegna (leggi) la violenza contro gli impianti rinnovabili si sposta in Toscana. Vittima Agsm Aim, titolare di un progetto eolico nel Mugello. La società denuncia le «gravi intimidazioni a tre ingegneri e ai boscaioli nel cantiere eolico di Monte Giogo del Villore».

La denuncia: «Irruzione di 50 persone incappucciate nel cantiere, hanno brandito i coltelli»

In una nota, la società ricostruisce così la vicenda: «Il cantiere è stato preso di mira da un gruppo di circa cinquanta persone incappucciate, che hanno fatto irruzione nell’area costringendo i presenti ad abbandonare il sito».

«L’irruzione è stata preceduta da una serie di volantini anonimi affissi abusivamente in zona da “Siamo Montagna” che annunciava un “campeggio di lotta” dal 2 al 6 luglio, finalizzato a bloccare i lavori». Agsm Aim aveva già proceduto a una diffida formale e presentato un esposto alla procura e alle forze dell’ordine. E ne ha parlato anche la Rai in un servizio dalla sede di Firenze.

Una situazione preoccupante: «Il 2 luglio, il gruppo – a volto coperto e accompagnato da cani – è penetrato abusivamente nell’area di cantiere. Qui ha aggredito gli operai, brandito coltelli, sequestrato motoseghe, danneggiato i mezzi e circondato tre ingegneri Agsm Aim, insultandoli e minacciandoli, fino a spingerli fuori dall’area con ulteriori provocazioni».

Sabotaggio eolico al Mugello: danneggiati i macchinari, ma non si ferma il cantiere

L’incursione ha causato danni materiali ingenti: infrastrutture e macchinari sono stati gravemente compromessi. Agsm Aim ha denunciato i fatti ai carabinieri, al primo episodio ne è seguito un altro con ulteriori danneggiamenti di mezzi di lavoro. Agsm Aim in una nota ha sottolineato che ha sempre tenute aperte le porte del confronto e attenzione all’ascolto delle comunità locali.

Nonostante la violenza il cantiere non si fermerà: «La realizzazione dell’impianto eolico, opera di pubblica utilità riconosciuta dalla Regione Toscana e dal Consiglio dei Ministri, e inserita nel Piano nazionale energia e clima».

La multiutility è nata nel 2021 dalla fusione tra AGSM Verona e AIM Vicenza. Il capitale è interamente pubblico, partecipato al 61,2% dal Comune di Verona e al 38,8% dal Comune di Vicenza. Alcuni dati economici: 1,9 miliardi di ricavi, 182 milioni di margine operativo lordo, più di 2 mila dipendenti e 890 mila clienti.

E’ intervenuta sul tema Anev: «Questi eventi dimostrano quanto sia fondamentale garantire un’informazione corretta, trasparente e responsabile, al fine di prevenire tensioni alimentate da disinformazione e timori infondati sui progetti in corso. La violenza non può e non deve mai essere una forma accettabile di espressione o di opposizione. Essa rappresenta una deriva pericolosa che minaccia il dialogo civile, mette a rischio la sicurezza dei lavoratori e ostacola il progresso verso un modello energetico sostenibile».

