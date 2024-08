Aspo Italia a Pichetto: basta miraggi nucleari, fuori i numeri veri del Pniec

Vaielettrico definì “creativo” il Pniec aggiornato dal governo a inizio luglio e “virtuale” la quota di nucleare nel mix energetico italiano (11%) indicata come obiettivo per fine decennio (leggi). Valutazioni simili arrivano oggi da ASPO Italia, sezione italiana dell’ associazione scientifica ASPO (Association for the Study of Peak Oil). In un documento appena diffuso chiede finalmente chiarezza sull’importante documento che traccia il percorso dell’Italia verso le zero emissioni al 2050.

La denuncia: “Dati del Pniec incerti e ballerini, queste cose non possono accadere”

In due diverse occasioni il governo ha presentato dati molto diversi e contraddittori. Nel testo del Pniec si legge che l’11% di nucleare previsto nel mix energetico comporterebbe “un costo stimato di circa 17 miliardi di € inferiore al costo dello scenario senza nucleare, su tutto l’orizzonte temporale preso a riferimento.”

Successivamente il ministro Pichetto Fratin, titolare del MASE, ha affermato in un’intervista che portando la quota al 22% il risparmio raddoppierebbe “intorno ai 34 miliardi di euro l’anno“.

Al di là delle forti perplessità su un’impresa come il ritorno al nucleare ad alto rischio e politicamente controversa (vedi nel blog REA l’articolo “La scalata al Net Zero, senza miraggi nucleari, né chimere californiane“) ASPO ritiene che “i dati sia tecnici che economici rilasciati dal MASE non possono essere così incerti e ballerini“. Il PNIEC è “uno strumento fondamentale” per la “partecipazione consapevole dei cittadini a questo vitale processo di trasformazione della società italiana e del Paese“. E “Queste cose non possono accadere”.

ASPO, quindi, auspica “che il MASE rilasci quanto prima il rapporto dettagliato contenente i dati, le assunzioni e i calcoli delle analisi di scenario al 2050, da cui sono stati estratti i pochi

dati riportati nel PNIEC“.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-