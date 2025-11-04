Aspetto nuovi incentivi o compro subito usato?

Aspetto nuovi incentivi o compro subito un’auto elettrica usata? Non risiedendo in un’area FUA, Francesco è stato tagliato fuori dai bonus statali. E ora si interroga sul da farsi. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Aspetto nuovi incentivi? Sono previsti nella Finanziaria 2026?

“Vi leggo quotidianamente e credo che solo voi possiate quanto meno provare a dare una risposta a questo quesito che ho in testa da qualche giorno. Sono uno degli esclusi nel recente click-day degli incentivi, escluso per non risiedere in una zona FUA. Ho trasformato la delusione di non essere riuscito ad entrare nel mondo della mobilità elettrica in voglia di entrarci, affacciandomi sul mercato dell’usato. Ma un dubbio di attanaglia. Nella nuova legge finanziaria sono stati stanziati – o verranno stanziati – nuovi incentivi per la mobilità elettrica? L’ipotesi che possano ritornare, seppur in forma meno generosa, ha un attimo messo il freno alla mia ricerca nel mondo usato. Vorrei sapere la vostra opinione in merito o se avete qualche indiscrezione a riguardo. Grazie”. Francesco Grieco

Nulla in vista, meglio guardare una buona elettrica di seconda mano

Risposta. Non sono previsti nuovi incentivi a breve, tantomeno in Finanziaria. Gli unici bonus ripoposti saranno quelli aggiudicati il 22-23 ottobre a persone che, da verifica successiva, non ne avevano diritto. O che, passato un mese, li lasciano scadere pur avendoli prenotati, senza poi esercitarli con l’acquisto effettivo dell’auto. Ma saranno ancora limitati a chi risiede nelle aree FUA. Ergo: non Le resta che cominciare a studiare il mercato dell’usato. Ed è un buon momento per farlo, perché è anche qui che si fa sentire l’effetto-incentivi. Con il nuovo a prezzi così bassi, per la mezza Italia che aveva diritto al bonus, le quotazioni dell’elettrico di seconda mano al momento sono in leggero calo. Ci sono ottime occasioni da sfruttare, a patto poi verificare bene quel che si compra. A cominciare dallo stato di salute della batteria, fondamentale per capire quanti km è in grado di fare l’auto che si acquista. Un check certificato va preteso sempre.