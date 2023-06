Aspetto la Smart #1, ma quando arriva? Massimo, un lettore, ha versato i 500 euro del pre-ordine, ma senza più avere notizie, che cosa aspettarsi? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Aspetto la Smart #1, aspetto di essere contatto per l’acquisto, ma…

“Sono un vostro lettore interessato all’acquisto di una Smart #1. E’ curiosa la “strategia” di marketing della Smart: se si vuole essere tra i primi ad averne una, bisogna effettuare un pre-ordine rimborsabile di 500 €. Purtroppo sul sito ufficiale, come anche sul web in generale, manca qualsiasi dettaglio sulle tempistiche di consegna dei veicoli preordinati. E tutte le informazioni reperibili in rete sono datate e parlano di consegne ai primi del 2023, cosa evidentemente non verificatasi. Il potenziale cliente deve quindi compiere un atto di fede. Ho provato a fare un test drive e a chiedere informazioni al venditore: mi ha risposto rassegnato che loro non sanno nulla. E si sono limitati a ribadire che si può fare un pre-ordine versando 500€ e si sarà contattati dalla smart nel momento in cui saranno pronti a trasformarlo in ordine. In caso di ripensamento, la caparra sarà rimborsata, ma nessun accenno a previsioni di consegna“.

Ho versato i 500 euro del pre-ordine, possibile che non si sappia quando arriva?

“Ho contattato anche, tramite il sito, l’assistenza alle vendite e l’operatore mi ha risposto che non hanno ricevuto informazioni più dettagliate “da chi di dovere” . E quindi neanche loro ne sanno di più, a parte che questo fatidico momento dovrebbe cadere entro questa estate. A me la macchina piace e ho, forse incoscientemente, versato queste 500€ a occhi chiusi… Ma sarà una strategia di vendita vincente? Chi cerca un’auto elettrica ed è disposto a versare un anticipo di 500€, per quanto rimborsabile, in caso di mancanza di certezze continuerà a cercarla. E potrebbe scegliere anche un’altra marca… Strano che un marchio come Smart lasci un po’ tutto al caso. È una coincidenza che questa strategia sia riservata ad un’auto full electric? O rientra nell’improvvisazione che regna spesso sovrana quando si tratta di vendere questo tipo di auto? Grazie dell’attenzione“. Massimo Larocca

Risposta. In questo periodo regna una gran confusione sui tempi di consegna, in generale. Persistono difficoltà nell’approvvigionamento di alcune componenti, come i semi-conduttori, anche se la situazione è migliorata rispetto al 2022. Su molti modelli elettrici, poi, i tempi sono ancora più dilatati. In effetti la Smart #1 (fabbricata in Cina) era data in consegna già in questa prima parte dell’anno, ma a tutti maggio ne risultano immatricolati 15 esemplari in tutto (fonte Unrae). E probabilmente si tratta di veicoli dimostrativi. A noi risulta che le prime vere consegne dovrebbero iniziare in queste settimane. Esattamente come un altro modello molto atteso, la Jeep Avenger, di cui sono state immatricolate finora solo 196 unità. I ritardi ci stanno, ma le reti di vendita dovrebbero essere messe in condizione di informare tempestivamente i clienti sulla situazione reale.

