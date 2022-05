Aspettando il Bulli 2.0 ecco Frieda Volt, camper VW elettrico

Aspettando il Bulli pop-up (ora nominato ID.Buzz), ecco il primo camper VW tutto elettrico. Si chiama Frieda Volt e lo presenta la tedesca Flowcamper, specializzata nella trasformazione di veicoli per il tempo libero. Frieda Volt è basato sul furgone VW T5/T6, convertito in elettrico da Naext Automotive.

Fiona 6 posti elettrici, convertendo furgoni T5/T6

Frieda Volt nasce sempre sulle spoglie di un furgone T5 o T6 usato e danneggiato al quale Naext Automotive sostituisce il motore a combustione con un propulsore completamente elettrico. Flowcamper si occupa invece di adattarlo a camper. E’ flessibile e modulare: può ospitare fino a sei passegggeri, in quattro letti a seconda della configurazione, con o senza servizi igienici e tettuccio espandibile. Non solo il Frieda Volt è più grande dei piccoli furgoni che finora hanno dominato le poche conversioni di camper esistenti, ma può vantare un doppio valore di sostenibilità. Passa infatti dagli idrocarburi agli elettrino e rispettando i principi dell’economia circolare, dà nuova vita a un veicolo che altrimenti verrebbe rottamato. Idea di Flowcamper con Naext Automotive

Rimuovendo il motore, la trasmissione, lo scarico e altri componenti non più necessari del veciolo ICE, Naext libera spazio e installa il pacco batteria agli ioni di litio nichel-manganese-cobalto (NMC) da 72 kWh nel sottoscocca. Gli acquirenti possono anche aumentare la capacità con una batteria aggiuntiva da 18 kWh opzionale nel vano della ruota di scorta.

La trazione è affidata a un motore elettrico da 110 kW (148 CV) con 255 Nm di coppia alloggiato nel vecchio vani motore assieme a tutti gli altri elementi del power train elettrico. Il processo di trasformazione prevede anche la sostituzione di componenti usurati, come i freni o i cuscinetti delle ruote, con nuove parti VW e il rivestimento dei sedili anteriori. Batteria da 72 kWh: fino a 320 km di autonomia

Flowcamper stima che lo scambio di motopropulsore ICE-elettrico si traduca in un aumento di peso di soli 50 kg. Ciò consente di mantenere un’autonomia accettabile, fra 300 e 320 km. Non è tantissimo, ma con un minimo di pianificazione è abbastanza per una vacanza in giro per l’Europa.

Flowcamper è sostenibile anche negli allestimenti interni, realizzati con materiali come mobili in legno oliato, tappetini in sughero e finiture in pelle mela. Riporta la pianta del tradizionale ICE Frieda, il modello base che si è evoluto dall’originale Flowcamper Flower Child.

La configurazione include una cucina collocata dietro il sedile del conducente, una panca posteriore a tre posti ribaltabile che si trasforma in un letto da 160 x 187 cm (63 x 74 pollici) e un tetto a soffietto opzionale con 110 x Letto da 185 cm (43 x 73 pollici). A differenza della Frieda standard, che può ospitare fino a otto posti, la Frieda Volt arriva al massimo a sei posti.

Sostenibile anche negli interni

La cucina ospita un frigorifero a compressore da 21 litri e un ripostiglio sottostante, mentre il vano posteriore contiene un lavello con vasca in acciaio inossidabile, spruzzatore manuale e contenitori per l’acqua fresca e di scarico. A differenza di altri camper elettrici Flowcamper non abolisce totalmente il gas, che utilizza per il riscaldamento e la cottura, alimentati con cartuccia a gas. Un tavolo girevole interno/esterno consente di spostare all’esterno tutto ciò che serve a cucinare.

Il WC separato a secco opzionale si inserisce tra la cucina e la panca posteriore, nascosto da un top in legno e da una custodia in tessuto.

Flowcamper non ha ancora un prezzo ufficiale per Frieda Volt ma i media specializzati tedeschi azzardano un prezzo prossimo ai 60.000 euro nella versione base.

