Aspettando gli incentivi, le elettriche non si vendono più. Già un mese fa il ministro Giancarlo Giorgetti annunciò nuovi bonus in arrivo . E tutti aspettano…

Non siamo noi a dirlo, ma la stessa Unrae, l’Unione delle Case auto: “L’attesa degli incentivi, anche per questo mese, fa segnare un crollo di quota delle elettriche e un lieve calo anche delle Plug-in… Rispettivamente al 2,8% e 4,9% del totale (3,1% e 5% in gennaio-febbraio), facendo ancora peggio di gennaio. La quota combinata arretra su valori che ci riportano indietro a febbraio 2021“. Da notare che l’Italia resta l’unico grande mercato in Europa a non avere incentivazioni per le auto a emissioni zero. Paesi come la Germania hanno quote di mercato pari a 4 volte quella italiana. L’avversione di Giorgetti (e del collega Roberto Cingolani) all’auto elettrica è cosa nota e legittima. Ma se si aveva intenzione di cancellarli stabilmente, i bonus, era meglio non lasciar intendere il contrario.

Reggono bene solo le vendite di ibride e a GPL

Le elettriche consegnate sono state appena 3.175. L’unico modello a superare le 500 immatricolazioni (ma l’anno scorso viaggiava ben sopra le mille) è la Fiat 500e. Tutto il resto è noia, direbbe Califano. Con un paio di sorprese: per la prima volta nella parte alta della classifica, al terzo posto, c’è una Tesla che non è il Model 3, ma bensì il Model Y, con 223 consegne. E nella top ten entra per la prima volta la BMW i4, con 101 vetture vendute. Non è solo l’elettrico a soffrire: tutto il mercato dell’auto è a marcia indietro, con solo 218.716 immatricolazioni nel primo bimestre dell’anno (-21,1%). Una perdita di un terzo dei volumi caratterizza le vendite di auto a benzina e diesel, ora al 26,4% e 22,3% di quota. Bene invece le vendite di auto a Gpl, all’ 8,2%, supportate dal balzo dei costi dei carburanti. Ancora in calo il metano, all’1,2%, mentre reggono bene le ibride, con il 34,2% di quota, con le full” hybrid all’8,6% e le mild al 25,6%.

