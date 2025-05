Askoll, sconti e promozioni fino al 30 maggio

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Askoll, il brand italiano di scooter elettrici ha deciso di prolungare fino alla fine di maggio gli sconti e le promozioni dedicate a chi vuole passare alle due ruote zero emissioni.

Anche nel mese di maggio, chi si reca presso un rivenditore autorizzato potrà beneficiare di test ride con premio immediato, accessori in omaggio e servizi esclusivi. In più, arriva il nuovo Bonus Askoll, che rende ancora più conveniente l’acquisto di uno scooter della gamma XKP o del modello NGS3.

In particolare, la linea XKP è proposta con prezzi promozionali a partire da 2.990 euro, mentre per l’NGS3 è previsto uno sconto diretto di 600 euro. Un’opportunità interessante per chi desidera passare a una mobilità urbana sostenibile, senza rinunciare a design e prestazioni.

Tutte le promozioni Askoll attive



BONUS ASKOLL SULLA GAMMA XKP

Chi acquista un modello XKP potrà approfittare di prezzi promozionali: XKP 45 sarà disponibile al prezzo di € 2.990 anziché € 3.990, XKP 70 a € 3.590 invece di € 4.790 mentre l’ultimo arrivato in casa Askoll, XKP 80, scenderà da € 5.390 a € 4.590. Ma non solo, Askoll regala 2 anni di abbonamento gratuito all’app myAskoll per gestire lo scooter anche da remoto: accensione e spegnimento, antifurto, blocco a distanza del mezzo e condivisione virtuale delle chiavi sono solo alcune delle funzionalità disponibili.

BONUS ASKOLL SUL MODELLO NGS3

Sarà possibile acquistare il modello NGS3 al prezzo di € 3.890 invece che a € 4.490. In omaggio anche un casco o un bauletto da 29 litri.



PROMO ACCESSORI SU TUTTA LA GAMMA NGS ED ES

Anche per i modelli NGS e eS, i vantaggi non mancano. A fronte dell’acquisto di uno di questi modelli, Askoll regalerà un casco o un bauletto da 29 L.



TEST RIDE CON PREMIO IMMEDIATO

Per tutto il periodo promozionale, tutti coloro che effettueranno un test ride prenotando tramite la landing page dedicata o presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa, riceveranno un buono Amazon del valore di € 10.

Per trovare il rivenditore più vicino basta visitare il sito: www.askollelectic.com