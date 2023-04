Askoll NGS3 Earth Edition, doppiamente green

Si chiama Earth Edition la versione speciale dell’NGS3 che Askoll dedica alla Giornata Mondiale della Terra. Il brand vicentino è 100% green con una gamma interamente a zero emissioni e ora, questa edizione speciale, oltre ad esserlo nella sostanza vuole esserlo anche nella forma.

In occasione del 22 aprile Askoll proporrà una limited edition del suo scooter elettrico top di gamma. L’NGS3 sarà vestito dei colori della natura e con i disegni di foglie e fiori. Il design rimane in continuità con lo stile sobrio del brand. Sono stati scelti colori dalle nuances pastello, tenui e delicate. Per il fondo Askoll ha optato per il bianco simbolo di pace e di purezza su cui risaltano le grafiche botaniche. «Piccole scelte stilistiche – si legge nella presentazione – per un unico grande obiettivo: celebrare l’ambiente e la salvaguardia del Pianeta».