Askoll EVA, l’AD Nanni ci svela le novità in arrivo

Dopo il rinnovo milionario delle forniture di scooter e batterie a Cooltra, Askoll EVA guarda con ottimismo al 2023. Nuovi scooter elettrici in arrivo e il lancio dell’innovativo monopattino Scoo3.

Askoll è stata una delle prime realtà italiane a credere nell’elettrico. Dal 2014 con la creazione di Askoll EVA la società si è creata una leadership nel settore della mobilità sostenibile, mantenendola nel tempo grazie ad una gamma di prodotti green che spazia dalle e-bike agli scooter fino ai monopattini elettrici.

Tutti ideati, sviluppati e prodotti in Italia.

L’azienda di Dueville (VI) è un punto di riferimento soprattutto nel segmento degli scooter urbani a zero emissioni, modelli semplici e versatili che sono molto richiesti per l’uso commerciale (delivery) e per i sistemi di sharing-mobility. Una dimensione diversa dal semplice uso privato che ha permesso ad Askoll di uscire dai confini nazionali. Con successo.

Con Cooltra accordo milionario per l’ e-sharing

Dopo un 2022 positivo in fatto di vendite, Askoll ha inaugurato il nuovo anno rinnovando l’importante partnership con Cooltra, il suo principale cliente europeo nel settore della sharing mobility. Un accordo che prevede la fornitura all’azienda spagnola di 400 scooter elettrici Es2 Sharing, 80 batterie e 60 carica-batterie entro la fine del primo semestre di quest’anno.

Il tutto per rafforzare ulteriormente la flotta e-sharing di Cooltra in Europa (oltre 20.000 veicoli tra scooter ed e-bike), player che in Italia detiene una posizione da leader nel mercato dei mezzi condivisi, con una quota intorno al 70%.

Il controvalore di questa nuova fornitura ammonta a circa 1,3 milioni di euro. Somma importante che andrà a rinforzare le capacità di investimento di Askoll, lanciata verso nuove importanti iniziative anche per il 2023.

Nanni: “Novità in arrivo. Puntiamo sui privati”

Per avere qualche anticipazione sulle prossime mosse di “mercato” abbiamo chiesto direttamente a Gian Franco Nanni, da quattro anni amministratore delegato di Askoll EVA.

Sig. Nanni, cosa bolle in pentola?

In arrivo ci sono diverse novità, in ambito retail e professional.

Per i privati quest’anno proporremo uno nuovo scooter, disponibile in versione L1 e L3. Esteticamente sarà l’evoluzione di una delle due attuali linee, ma si differenzierà per alcuni aspetti di ciclistica. Allo scooter sarà abbinata una nuova App, che permetterà di essere sempre connessi al proprio veicolo e avrà features per gli amanti del tech.

Lato professional, invece, lanceremo eSpro connected, una linea di veicoli pensati per i professionisti delle consegne e, in generale, per chi necessita di due ruote per il proprio lavoro. Le novità principali saranno nella ciclistica e aggiungeremo anche la connettività, che permetterà alle aziende di avere un fleet management più facile da gestire (similare al fleet management dei servizi di sharing).

Vi aprirete definitivamente anche alla micro-mobilità elettrica?

Sì. Lanceremo sul mercato il monopattino Scoo3, dotato di tre ruote antiforatura (una anteriore e due posteriori). Lo scorso anno lo abbiamo proposto solo ai servizi sharing ma ha catturato fin da subito l’attenzione dei consumatori finali.

Grazie ai sistemi di ammortizzazione sulle 3 ruote, SCOO3 è un veicolo agile, stabile e sicuro. La pedana basculante consente inoltre un handling ottimale. Un veicolo pensato soprattutto per chi si muove spesso in città, ma non utilizza uno e-scooter.

Askoll EVA continua quindi nel suo percorso di crescita?

L’obiettivo di Askoll EVA è di aumentare le vendite agli utilizzatori privati. Per cui abbiamo lavorato in tale direzione sia sul prodotto, sia in relazione alle iniziative commerciali e comunicative previste quest’anno.

Il 2023 è cominciato con il piede giusto visto l’importante ordine di Cooltra. Ora però puntiamo su di un percorso di crescita sul mercato più stabile, contando anche sull’uso più ‘regolare’ degli incentivi.

