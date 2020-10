Askoll a Bologna con un teporary showroom

Askoll a Bologna con un Temporary showroom. Aprirà i battenti oggi 8 ottobre, in Piazza Manfredi Azzarita 4. Sarà destinato esclusivamente a visite e test ride e sarà aperto al pubblico dal giovedì e per tutto il weekend, fino al 30 Novembre.

Nello spazio di 150 mq suddiviso in diverse aree tematiche i visitatori potranno vivere un’esperienza diretta con il brand, testare i nuovi mezzi su strada e scoprire tutte le potenzialità dell’elettrico. In esposizione tutti gli ultimi modelli di e-scooter destinati sia all’uso privato che professionale. Protagonista sarà la gamma NGS, tre modelli di scooter realizzati in collaborazione con Italdesign dai contenuti stilistici innovativi.

Durante tutto il periodo di apertura dell spazio Askoll di Bologna, i visitatori riceveranno un voucher utilizzabile presso il rivenditore Cesari per ricevere un casco Helmo in omaggio a fronte dell’acquisto di uno degli scooter della gamma. Per visitare lo showroom o prenotare un test ride sarà necessario contattare: Cesari via Malvasia, 26 – 40131 Bologna Tel. +39 051 .525746 o questo indirizzo.