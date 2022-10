Asfalto al grafene: A4 Milano-Torino taglia le emissioni del 38%

Il tratto Milano-Torino dell’Autostrada A4 sarà riasfaltato con GiPave, asfalto speciale al grafene fornito da Interchimica al gestore ASTM e sviluppato con G+ di Directa Puls.

Grafene, plastiche e fresato: il riciclo è il 70%

L’asfalto con grafene promette maggior durata, sicurezza e sostenibilità. La ripavimentazione di 250 km di A4 consentirà di risparmiare il 38,5% di energia (90 milioni di kWh, equivalenti ai consumi di 30.000 famiglie) ed emissioni di CO 2 per 18,4 milioni di kg, equivalenti all’assorbimento di 115 mia alberi.

Gpave, inoltre, utilizza in gran parte materiale di riciclo. E’ realizzato con grafene G+ e plastiche dure riciclate, appositamente selezionate (es. giocattoli, cassette della frutta, cestini) e con il riutilizzo del 70% del fresato proveniente dalla pavimentazione esistente. Gli aggregati naturali nuovi costituiscono solo il 30% del materiale impiegato per la ripavimentazione.

Federica Giannattasio, Amministratore Delegato Iterchimica, ha dichiarato: «Dopo 6 anni di ricerca e sviluppo e numerosi tratti di prova in Italia e all’estero che hanno dimostrato le performance tecniche e ambientali di questa tecnologia, l’autostrada A4 Torino-Milano diventerà la prima autostrada hi-tech d’Europa».

Directa Plus, fondata e guidata da Giulio Cesareo, è uno dei più grandi produttori e fornitori di prodotti a base grafene destinati ai mercati consumer e industriali. Graphene Plus ha applicazioni in cinque diversi settori: smart textile, soluzioni ambientali, elastomeri, materiali compositi, batterie di nuova generazione (litio-zolfo).