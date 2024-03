AS Labruna: Retrofit in terra e acqua con la startup MOVe

Convertire in elettrico auto e barche, ma non solo. Anche veicoli speciali e off-road. Come il Metrocab Fresia da 15 tonnellate che ha debuttato al DPE (International Electricity Expo) alla Fiera di Rimini. Sono le novità di MOVe. La start-up tutta dedicata al retrofit che vede la partecipazione di AS Labruna.

Dall’acqua alla terra ma sempre sotto il segno dell’innovazione

“Abbiamo raggiunto un nuovo traguardo nella nostra missione di essere pionieri della sostenibilità e dell’innovazione. Siamo

determinati a diventare game changer anche nel settore terrestre, continuando a guidare il cambiamento verso un futuro più verde e più efficiente”.

Parole di Massimo Labruna, Ceo di AS Labruna, LF e socio fondatore di MOVe. Un’imprenditore che sul fronte retrofit si è fatto conoscere prima per l’elettrificazione di una barca tradizionale di Monopoli (leggi qui) e poi per altre operazioni con motorizzazioni che puntano ad estendere l’autonomia grazie a un generatore da 30 kW, alimentato da fuel cell a metanolo, marchiato AS Labruna ed esposto a Rimini.

Sempre su questo percorso dedicato ad allungare l’autonomia c’è il Power Pack Power 80, già presentato con interesse al Bauma, un

modulo diesel elettrico da 80 kW di potenza. Senza dimenticare il kit per convertire la barca E-power 10 (leggi qui).

La nuova fase imprenditoriale, oltre la collaudata LF distributore

ufficiale FPT Industrial, prende il nome di MOVe, allarga l’interesse dall’acqua alla terra.

Il Ceo di MOVe è Enrico Jelmini, con esperienza nell’azienda di famiglia con 30 anni di storia di innovazione, che sottolinea la volontà di proporre soluzioni di retrofit per un ampio catalogo di veicoli. A iniziare dal Metrocab Fresia esposto a Rimini. La filosofia aziendale è chiara: “Elettrifichiamo e ibridizziamo ogni mezzo mobile“.

Dagli autobus ai trattori portuali, ai mezzi speciali che circolano solo in area privata. “Ci occupiamo dell’omologazione secondo le diverse certificazioni necessarie, da quelle nazionali a quelle europee – spiega Enrico Jelmini – Sia esemplare unico secondo le esigenze espresse dal cliente sia attraverso i kit“. Insomma un system integrator che offre le diverse soluzioni, full elettriche o ibride, alle molteplici esigenze della mobilità sostenibile.

