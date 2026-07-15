





AS Labruna è attiva da oltre 55 anni nei sistemi di propulsione, generazione di energia e soluzioni eco-digitali per i settori marino, industriale e agricolo. Nel campo nautico ha realizzato un kit retrofit che permette di trasformare con facilità una imbarcazione in elettrico. Al recente Monaco Energy Boat Challenge ha presentato ArciStrega barca elettrica che utilizza anche il metanolo. Un’avanguardia nella sperimentazione che vuole continuare a investire. E così arriva l’emissione di un minibond da 2,5 milioni, sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e assistito dalla garanzia di SACE, finalizzato a sostenere un programma di sviluppo internazionale nei mercati dell’Africa e del Medio Oriente.

Tecnologia italiana verso l’internazionalizzazione: nel mirino Africa e Medio Oriente

Le risorse raccolte, sottolineano dall’azienda, «saranno destinate a un articolato piano industriale che prevede l’ampliamento e l’ammodernamento della capacità produttiva, il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e logistiche». Si punta anche alla digitalizzazione dei processi di assistenza e post-vendita e lo sviluppo di piattaforme per il monitoraggio da remoto». All’elenco si aggiunge la ricerca sulla manutenzione predittiva, ma anche le attività di scouting commerciale e il rafforzamento delle partnership locali e della rete distributiva internazionale.

«Questa operazione rappresenta molto più di un semplice finanziamento», spiega Massimo Labruna, amministratore unico di AS Labruna. «È la conferma della validità della nostra visione industriale e del percorso di trasformazione eco-digital che stiamo portando avanti. Africa e Medio Oriente rappresentano mercati ad altissimo potenziale per le nostre soluzioni nei settori della propulsione, della generazione di energia e della transizione energetica. Grazie al supporto di CDP e SACE potremo accelerare gli investimenti necessari per consolidare la nostra presenza internazionale e creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile».

Il sostegno di CDP e SACE

Bruno Petricciuolo, responsabile relazioni imprese Sud-Est CDP, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di affiancare AS Labruna in un percorso di crescita che punta su innovazione, sostenibilità e apertura verso nuovi mercati». Parole simili da parte di SACE. «L’operazione si inserisce pienamente negli obiettivi del piano strategico SACE50, confermando il nostro impegno al fianco delle PMI italiane che investono per rafforzare capacità produttiva, digitalizzazione e presenza sui mercati esteri, con particolare attenzione ad aree ad alto potenziale». Parole di Maria Luisa Miccolis, head of PMI di SACE. Una opportunità per l’azienda pugliese di crescere oltre i confini nazionali con una proposta basata sull’innovazione.

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