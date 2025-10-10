Arriverai a destinazione con l’auto elettrica? Te lo dice l’IA californiana







Gli ingegneri dell’Università della California Riverside hanno sviluppato un nuovo sistema basato sull’IA in grado di prevedere l’autonomia reale delle batterie. Il SOM (“State of Mission”) non solo calcola la capacità di carica residua, ma fa previsioni mission-specifiche basate su dati e fisica.

Capita spesso che un’auto elettrica segnali un 40% di carica residua, ma il guidatore non sappia se potrà davvero percorrere 100 km in salita con il riscaldamento acceso. A risolvere questa incertezza ci pensano gli ingegneri dell’Università della California – Riverside, che hanno sviluppato una nuova metrica diagnostica: lo “State of Mission” (SOM).

Si tratta di un sistema di IA che va oltre il tradizionale “stato di carica” dei sistemi di gestione batteria per abbracciare il concetto di “missione” da completare. È quindi capace, secondo gli ideatori, di rispondere alla domanda più pratica per ogni conducente o operatore: la batteria, nelle sue condizioni attuali, può completare in sicurezza il compito previsto?

Modello ibrido, tra fisica e intelligenza artificiale

Alla base del SOM c’è un framework Neural ODE (Ordinary Differential Equation), che modella i processi elettrochimici, termici e di invecchiamento della batteria. Il sistema sfrutta una “fisica informata”: ogni previsione dell’intelligenza artificiale è vincolata da leggi fisiche, così da garantire risultati coerenti con la realtà.

Per un determinato percorso SOM analizza i dati interni della batteria e li incrocia con fattori esterni come traffico, pendenza del percorso, temperatura ambiente o uso dei sistemi di bordo. In questo modo produce previsioni in tempo reale personalizzate, capaci di dire se una batteria può davvero portare a termine un compito in condizioni reali.

A differenza dei modelli puramente basati sulla fisica, che faticano ad adattarsi a scenari variabili, o delle reti neurali che spesso non spiegano il “perché” dei risultati, SOM combina il meglio dei due mondi. Utilizza reti neurali che apprendono da grandi quantità di dati reali – cicli di carica e scarica, temperature, tensioni, correnti – ma impone anche vincoli basati sulle leggi dell’elettrochimica e della termodinamica.

Gestione predittiva e sicura delle batterie

L’approccio ibrido, “mission-aware”, consentirebbe a SOM di prendere decisioni in tempo reale ritenute più affidabili e sicure. Può ad esempio avvisare se un veicolo elettrico dovrà ricaricare prima della meta o sui cambiamenti in condizioni difficili come un improvviso calo di temperatura o una salita ripida.

Questo porta la gestione dell’energia a un livello superiore. Da una diagnostica statica a una gestione predittiva, adattiva, applicabile non solo alle auto ma anche ai sistemi di accumulo, veicoli industriali e applicazioni aerospaziali.

Il team UCR ha testato SOM su dataset pubblici di NASA e Oxford University, che contenevano anni di dati operativi reali. Pare che il modello abbia ridotto gli errori di previsione di 0,018 volt per la tensione, 1,37 °C per la temperatura e 2,42% per lo stato di carica.

Sfide per l’adozione nel mondo reale

L’unico vero limite oggi è la complessità computazionale. L’algoritmo richiede più potenza di calcolo di quella disponibile nei sistemi di gestione batteria attuali, spesso integrati in hardware leggeri. Tuttavia, i ricercatori sono fiduciosi: con ulteriori ottimizzazioni, SOM potrà essere integrato in auto elettriche, droni, sistemi di rete e nuove chimiche di batterie, comprese quelle sodio-ione o a stato solido.

“Il nostro approccio è pensato per essere generalizzabile”, afferma Cengiz Ozkan, co-leader del progetto di UCR. “Può migliorare affidabilità, sicurezza ed efficienza in una vasta gamma di tecnologie energetiche”.

LEGGI anche Cosa danneggia una batteria? Troppe ricariche “sbagliate” e guarda il VIDEO