Arrivano le VW da 700 km (e ricarica fino a 200 kW)

Arrivano le VW da 700 km di autonomia e ricarica fino a 200 kW. Nasceranno sulla piattaforma MEB+, sviluppo della base tecnica lanciata nel 2019.

Arrivano le VW da 700 km, grazie alle nuove batterie

Entriamo nella fase due, quella in cui il Gruppo Volkswagen conta di essere finalmente competitiva con Tesla. Ampliando in maniera decisa l’autonomia sia per le auto elettriche sia per le ibride plug-in. Per queste ultime il range è fissato a 100 km, soglia anche psicologica, e uno dei primi modelli a offrire questa autonomia sarà la Cupra Terramar, appena svelata. Quanto alle elettriche pure, la piattaforma evoluta MEB+ utilizzerà la nuova generazione di batterie Volkswagen, con la “cella unitaria”. Con autonomie fino a 700 km, rispetto agli attuali 500. E miglioreranno anche i tempi di ricarica, con potenze massime comprese tra 175–200 kW. Oltre a consentire di inserire funzioni molto elevate di guida autonoma. E la gamma sarà ampliata: 10 nuovi modelli elettrici Volkswagen saranno lanciati entro il 2026, inclusa la famosa citycar entry-level, a circa 25.000 euro meno eventuali incentivi. Ma nuove auto, assicura VW, sono in programma anche nei segmenti performance e premium.

L’obbiettivo resta strappare la leadership a Tesla nel 2025

Tutto questo andrà a maturazione nel 2025, dato che la VW si è sempre prefissata per iniziare il vero scontro diretto con Tesla per la leadership mondiale nell’elettrico. Questi primi quattro anni sono stati piuttosto complicati, con i guai nella messa a punto del software della ID.3 e le lotte intestine che hanno portato all’uscita il n.1 Herbert Diess. Quest’ultimo era fortemente orientato a una rapida e totale conversione all’elettrico. E si temeva che la sua cacciata fosse dovuta alla volontà di frenare questa trasformazione, anche su pressione dei potenti sindacati interni. In questo senso era stato interpretato anche il rinvio di 5 anni dell’ammiraglia EV, la Trinity, l’auto simbolo dei progetti di Diess. Le ultime notizie, unite a una nota sulla trasformazione della storica fabbrica di Wolfsburg, sembrano voler dire che l’elettrico resta una priorità. Cambiano i programmi, un po’ più graduali, ma l’obbiettivo resta.