Arrivano le ricariche Duracell: le prime in UK







Arrivano le ricariche Duracell: le prime per l'Europa saranno installate nel Regno Unito, con potenza fino a 400 kW

Il marchio è carico di storia: Duracell è un’azienda di batterie americana attivo da oltre un secolo. E ora sta arrivando in Europa con un nuovo business, la ricarica rapida per veicoli elettrici. La fa con una nuova divisione, Duracell E-Charge, partendo dal Regno Unito. Con il progranna di investire poi in 10 anni oltre 200 milioni di sterline (230 milioni di euro). I partner dello sbarco in terra britannica sono due: Elektra Charge e EV Network (EVN). Quest’ultimo, uno dei migliori sviluppatori di infrastrutture di ricarica del Regno Unito, finanzierà e costruirà le stazioni. Nella rete Duracell si potrà pagare tramite app, contactless o plug-and-go. Agli utenti, questa è la promessa, saranno proposte interfacce intuitive e segnaletica chiara. Con supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Ricaricare dev’essere semplice come cambiare batterie al telecomando”

Finora la Duracell si era limitata a proporre wall-box, ma ora le esigenze dei clienti vanno oltre: “La necessità di una ricarica più rapida e affidabile per tenere il passo con l’adozione di veicoli elettrici è chiara“, spiega Reza Shaybani di EV Network. “Duracell E-Charge è una risposta diretta a questa sfida“. I primi sei siti Duracell E-Charge saranno online nel 2025. Secondo il Sunday Times, Duracell prevede di far crescere la rete fino ad almeno 100 stazioni con 500 punti di ricarica entro il 2030. Gli hub saranno situati lungo le principali autostrade, vicino a luoghi di vendita al dettaglio e ospitalità. E negli ingressi-chiave delle città. Puntando, come molti competitor, sulla semplificazione: “Caricare la tua auto dovrebbe essere facile come cambiare le batterie del telecomando“, dice Mark Bloxham, n.1 di Duracell E-Charge. “Cavo. Inserisci. Vai.”