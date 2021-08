Arrivano in Italia le Serial 1, e-bikes di Harley Davidson

Il marchio di e-bike Serial 1 di Harley-Davidson sta per arrivare in Europa. Da settembre le biciclette a pedalata assistita del marchio americano dovrebbero essere in vendita anche in Italia presso tutto i concessionari del brand.

Serial 1 aveva debuttato in America alla fine dello scorso anno. Il lancio in Europa avviene grazie a una nuova partnership con Harley-Davidson Europe. La gamma Serial 1 era stata sviluppata internamente, ma poi la casa madre ha deciso di scorporare le attività nelle e-bike per assegnarle a una nuova start up , Serial 1 appunto.

Tre modelli, si parte da 3.499 euro