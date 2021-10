Arrivano in Italia i mini-van elettrici di Citroen e Peugeot

Peugeot e-Partner ha caratteristiche molto simili: autonomia fino a 275 km nel ciclo di omologazione WLTP; due lunghezze (Standard da 4,4 metri e Long da 4,75); due configurazioni: Furgone (fino a 3 posti) o Doppia Cabina (fino a 5 posti); una portata utile fino a 800 kg; un volume di carico fino a 4,4 m³. E’ equipaggiato con una batteria da 50 kWh e può ricaricarsi in monofase a 7,4 kW previsto di serie e in trifase da 11 kW in opzione in corrente alternata. In corrente continua accetta fino a 100 kW di potenza, ricaricando fino all’80% in mezz’ora.

Le consegne dei mini-van elettrici e-Partner sono previste a partire da gennaio 2022.

Peugeot e-Partner va ad affiancare il nuovo Peugeot e-Expert (International VAN of The Year 2021) ed e-Boxer, di prossima introduzione nel nostro mercato.

