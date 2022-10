Arrivano i primi video de La Vita Elettrica, a poche ore dall’apertura del nostro concorso. Non solo auto: c’è anche un racconto di un viaggio in monoruota.

Arrivano i primi video: c’è la Corsica in monoruota…

Lo scopo di questa iniziativa? Mostrare la vera vita in elettrico, nel bene e nel male, al di là di quel che dicono i grandi media, sempre pronti a schierarsi pro o contro senza entrare nel merito. I video appariranno sul nostro canale YouTube, ma a tre di essi andranno altrettanti premi molto appetibili: rispettivamente 1.500, 1.000 e 500 euro di ricariche Enel X Way. Valide anche su tutti i punti di ricarica interoperabili, la stragrande maggioranza in Italia. Basta condividere le immagini che riguardano le vostre auto, moto, scooter, scafi, e-bike…Insomma, tutto quello che è azionato da un motore elettrico alimentato da un pacco-batterie, piccolo o grande che sia. E infatti tra i primi video in gara ce n’è uno che non riguarda le 4 ruota, ma…una sola ruota. Ed è il video-racconto di un bellissimo viaggio sulle strade della Corsica in monoruota.

…e Paolo che racconta in pillole la Kia e-Niro

Ma naturalmente arrivano anche i primi video girati con le auto. Anzi, girati in auto, come Paolo Alzetta, che in un minuto e mezzo scarso raconta la sua Kia e-Niro, con cui ha già fatto 28.600 km. Quanto ha caricato, quanto ha speso (buona parte dei kWh li ha prodotti con il suo fotovoltaico) e che autonomia ha. Ovvero 455 km dichiarati, che col bel tempo sono reali e d’inverno diventano 380. Ma possono anche arrivare a 550 se si guida in città in condizioni ideali. Altri video appariranno a ore sui nostri social, a partire da YouTube. Ricordiamo solo che per partecipare basta registrarsi aquesto link e inviarci un video entro l’8 novembre. Per chiarimenti, contattaci alla mail lavitaelettrica@vaielettrico.it o tramite la nostra pagina Facebook.

