Arriva Xite One, un po’ auto, un po’ moto: l’ha fondata Wolfgang Ziebart, un manager tedesco con una lunga esperienza nell’automotive. Nel team, come Chief Sales Officer, una vecchia conoscenza di Vaielettrico come Gianfranco Pizzuto.

Arriva Xite One: viaggi come in moto, ma al coperto e senza casco

È stato proprio Pizzuto a presentare l’azienda che produrrà l’One, XYTE mobility, sul suo profilo LinkedIn. La vera anteprima sarà dall’8 al 12 settembre alla IAA Mobility di Monaco di Baviera: “Fondata da un veterano dell’industria automobilistica come Wolfgang Ziebart, la nostra azienda ha lavorato per oltre tre anni in totale discrezione. Sviluppando il progetto ONE senza proclami né slogan“, scrive Pizzuto. “Molti dei nostri ingegneri hanno fatto parte del team BMW che a suo tempo progettò il celebre C1. Da lì nasce la nostra ispirazione: rendere il concetto ancora più sicuro, moderno e a trasmissione elettrica. Come allora, anche oggi il nostro veicolo permette di guidare senza obbligo di casco e con la sola patente auto, unendo libertà sicurezza e piacere di guida in silenzio e senza emissioni.

Prezzo 10.750 + IVA, autonomia 100 km, velocità max 100 km/h

Il concetto dello Xite One si riassume in pochi numeri. La velocità di punta è di tutto rispetto, 100 km/h, con un motore da 19 kW. L’autonomia assicurata dalla batteria da 7,6 kWh è di 100 km. Tutto questo per spostarsi velocemente nelle città senza paura nè del traffico né della difficoltà di trovare parcheggi, dato che la larghezza è di soli 79 cm. Prezzo: 10.750 euro più Iva. È chiaro che il target è fatto soprattutto di persone che, per lovro hanno bisogno di spostarsi velocemente in sicurezza. Ponendosi in concorrenza sia con gli scooteroni, sia con macchinette tipo Citroën Ami, Fiat Topolino, XEV YoYo o Microlino. Il progetto è coraggioso e, vista la difficoltà di muoversi nel traffico, ha un senso, anche per un uso in sharing. Vedremo se il mercato lo capirà e se il prezzo è giusto.

