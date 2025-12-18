Arriva Urban Cruiser, altro Suv Toyota (più piccolo)

Arriva Urban Cruiser, altro Suv Toyota dopo il poco fortunato bZ4X. Questo ha dimensioni più compatte e prezzi molto più accessibili.

Arriva Urban Cruiser: prezzi da circa 33 mila euro, autonomia da 344 a 426 km, con tre versioni

Cominciamo poprio dal prezzo: siamo nel cosiddetto segmento B e il listino dev’essere quindi abbordabile. In Germania si parte da 31.990 euro, per l’Italia i prezzi non sono ancora stati comunicati. Essendo da noi l’IVA più gravosa (22% contro 18%) ci si può immaginare un prezzo d’attacco sui 33 mila euro. Questo per la versione con batteria meno capace (49 kWh), motore a trazione anteriore da 142 CV (106 kW), e 344 km di autonomia WLTP. Ovviamente più costose le versioni con 61 kWh di batteria, disponibili con trazione anteriore o integrale (AWD). Con autonomia WLTP rispettivamente di 426 km e 395 km. La versione AWD arriva a 181 CV (135 kW). Toyota per il momento non fornisce dati sulle potenze di ricarica. Limitandosi a dire che servono 45 minuti, non pochi, per riportare la batteria dal 10 all’80%. Per migliorare l’efficienza, garantire ricariche più rapide e maggiore autonomia, sono state aggiunte pompa di calore e precondizionamento-batteria di serie.

Poco più grande della Yaris Cross, molto più spazioso

Le dimensioni sono di poco superiori a un modello di grande successo come la Yaris Cross. Con 4.285 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.640 mm di altezza. Ma grazie alla nuova piattaforma EV dedicata, l’interno è molto più spazioso, assicura Toyota, parlando di capacità di trasporto tipico dei SUV di categorie superiori. Il sistema di infotainment è costituito da un display del conducente da 10,25′′ e da un touchscreen multimediale da 10,1′′. Con Apple CarPlay wireless e Android Auto. Tutte le versioni sono dotate di caratteristiche di sicurezza standard. Come il sistema di supporto del freno, il controllo adattivo della velocità di crociera, il mantenimento della corsia e il riconoscimenti segnali stradali. Possibilità di successo? Il segmento è molto affollato e Toyota si è fatta una grande immagine sull’ibrido, ma non ancora sull’elettrico. Non sarà facile, ma per chi è interessato a un piccolo Suv elettrico è comunque una scelta in più.