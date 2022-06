Arriva Qashqai e-POWER, l’elettrico senza spina: il piacere di guida è lo stesso delle EV pure, ma il sistema di propulsione brevettato da Nissan evita la ricarica.

Arriva Qashqai e-Power: i vantaggi dell’elettrico, senza l’ansia da ricarica

L’e-POWER è stato pensato per darti i vantaggi dell’elettrico, togliendo l’ansia da ricarica. Lanciato in Giapponese con notevole successo nel 2017, è stato ora adattato alle esigenze dei clienti europei, più attenti al piacere di guida. Come funziona? Semplice. È c ostituito da un motore elettrico da 190 CV e 330 Nm di coppia, che muove le ruote della vettura, e da un motore termico che produce energia elettrica. In nessun caso la potenza termica viene trasmessa direttamente alle ruote. L’energia prodotta dal motore termico può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o ad entrambi. I flussi di energia sono regolati sulla base di una serie di parametri, tra cui lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e la richiesta di forza motrice. Il sistema tende a massimizzare il tempo in cui il motore termico è spento. E nei contesti urbani il numero di accensioni è circa il 65% in meno rispetto a un sistema ibrido tradizionale.

Piacere di guida e accelerazione da EV, con emissioni al minimo

Il piacere di guida è tipico delle EV: accelerazione brillante e lineare. La stessa sensazione che si prova alla guida di una berlina dalle alte prestazioni, Ma con maggiore fluidità e progressione nell’erogazione della potenza. Per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina. L’ e-POWER nasce come migliore soluzione elettrificata disponibile, alternativa al diesel. Un vero elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica molto più dell’ibrido plug-in. Il motore termico da 1,5 litri e 158 CV non è collegato alle ruote. Quindi può funzionare in un range ottimale di numero di giri, minimizzando consumi ed emissioni di CO2. In funzione della richiesta di forza motrice, un elaborato sistema di gestione regola automaticamente il rapporto di compressione. In un range tra 14:1 (per privilegiare i bassi consumi) e 8:1 (per privilegiare le prestazioni).

Un concentrato di tecnologia, che guidI con un pedale solo

Qashqai e-POWER è equipaggiata con tecnologia e-Pedal Step, per accelerare e frenare usando il solo pedale dell’acceleratore. In fase di rilascio, il sistema frena la vettura senza arrestarla completamente, per facilitare le manovre di parcheggio e alle basse velocità. Il sistema di guida autonoma ProPILOT, ora con Navi-link, oltre a regolare accelerazione, frenata, stop e ripartenza nella singola corsia, è in grado di leggere i segnali stradali e adattare automaticamente la velocità della vettura. Inoltre, acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali. Quanto alle t ecnologie di sicurezza, il Sistema Moving Object Detection può azionare i freni se rileva un ostacolo in movimento nella zona posteriore della vettura. Il nuovo Intelligent Forward Emergency Braking con funzione predittiva legge la strada oltre l’auto che precede, rileva se un veicolo frena improvvisamente e nel caso attiva l’impianto frenante. E il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco può intervenire sullo sterzo per aiutare a prevenire il cambio di corsia se il veicolo che sopraggiunge è nella zona non coperta dagli specchietti retrovisori. All’interno l’Head Up Display (HUD) da 10,8” proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza nel campo visivo del guidatore. Il nuovo quadro strumenti digitale multifunzione è da 12,3” ad alta definizione. Affiancato da un nuovo sistema di infotainment e navigazione con schermo digitale touch HD da 9” con una nuova interfaccia grafica.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —

TAG: Arriva Qashqai