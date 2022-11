Arriva Munro Mk_1, annunciato dalla Casa scozzese come “il 4×4 completamente elettrico più potente al mondo“, progettato e costruito in Gran Bretagna.

Arriva Munro: “Un fuoristrada vero, pensato per chi lavora”

Non stiamo parlando del solito lussuoso Suv da usare per la città e le vacanze al mare. La Munro parla di un veicolo pensato “per consentire la decarbonizzazione di settori come l’estrazione mineraria, l’edilizia, l’agricoltura, la silvicoltura e il soccorso alpino“. Insomma, un 4×4 duro e puro, con “combinazione unica di propulsore elettrico all’avanguardia e trasmissione meccanica 4×4 migliore della categoria”. Nonché “eccezionale capacità fuoristrada, per navigare sui terreni più impegnativi e funzionare fino a 16 ore con una singola carica della batteria“. Ne sapremo di più in occasione di un evento di lancio globale a Edimburgo il 5 dicembre. La Munro per ora si limita a dire che il MK_1 può trasportare senza sforzo 5 persone nei luoghi più accidentati, con carico utile di 1.000 kg e capacità di traino di 3500 kg. E che è progettato per fornire a proprietari e operatori decenni di servizio.

Una nuova fabbrica per costruirne 2.500 all’anno

Munro Vehicles è stata fondata nel 2019 da due soci, Russell Peterson e Ross Anderson, proprio per produrre il MK_1, anche se con numeri limitati. L’unica casa automobilistica di produzione scozzese costruirà 50 veicoli nel 2023, prima di trasferirsi in un nuovo sito appositamente costruito vicino a Glasgow nel 2024. Con la creazione di 300 nuovi posti di lavoro, la produzione aumenterà fino a 250 veicoli/anno: il piano strategico prevede poi di consegnare 2.500 unità all’anno entro il 2027. Il Munro è progettato per essere semplice ed economico da mantenere, con l’ampio uso di componenti esistenti. I progettisti insistono sul fatto che, “come le montagne scozzesi da cui prende il nome il marchio, il Munro è stato concepito per durare una vita. Nato fuoristrada, nato elettrico e in grado di resistere ai terreni più difficili e agli elementi più impegnativi, Munro è resistente, stimolante e pronto per qualsiasi sfida“. Vedremo…

