Arriva l’autospurgo elettrico, firma anche di Piaggio

Gran bella notizia quella dell’autospurgo elettrico Porter Npe Safe E-Jet. Per un motivo molto semplice: sono veicoli che operano quotidianamente nei cortili condominiali, presso abitazioni private e in strutture ad alta frequentazione. Ambienti spesso ristretti, dove le emissioni dei motori diesel incidono direttamente sulla qualità dell’aria e sulla salute delle persone, a cominciare dai lavoratori che trascorrono molte ore a stretto contatto con questi mezzi.

Un’impresa che nasce con Safe Combi, l’autospurgo più piccolo al mondo

Il progetto nasce dall’ingegno italiano e mette insieme competenze complementari: Altimax di Prato, guidata da Massimo Durgoni, Ampr di Nocera Inferiore, fondata dagli ingegneri Marco Pascale e Antonio Rosanova, e Piaggio, un marchio che rappresenta un importante valore aggiunto grazie alla sua affidabilità tecnologica e alla solidità della rete commerciale. Un esempio concreto di come innovazione, sostenibilità e capacità industriale possano convergere per dare vita a soluzioni utili e immediatamente applicabili.

La collaborazione tra questi tre protagonisti ha visto prima il parto di Safe Combi: l’autospurgo più piccolo al mondo. Ma in grado di aspirare e trasportare rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido e fangoso. Utile anche per lo spurgo di pozzi neri e la pulizia idrodinamica di canalizzazioni con getti d’acqua ad alta pressione. Un piccolo gioiello perché in grado entrare in azione negli ambienti più piccoli come negli stretti vicoli dei centri storici.

Quest’anno, nello scenario di EcoMondo, si è lanciato il Porter Npe Safe E-Jet. Si assicura sia la motorizzazione che le dotazioni elettriche. Gli ideatori sottolineano non solo la mancanza di emissioni locali in ambienti popolati, ma anche nei luoghi molto delicati della produzione. Senza dimenticare siti sensibili come gli ospedali.

Un sistema d’accumulo sartoriale a seconda delle esigenze d’uso

Il veicolo può vantare un’autonomia fino a 380 chilometri, ma il vero punto di forza è la sua personalizzazione. Cosa significa? Che la capacità energetica può essere calibrata in base alle esigenze operative dell’azienda: si può privilegiare una maggiore autonomia su strada oppure destinare più energia al funzionamento delle attrezzature di bordo, aumentando le ore di lavoro. Una flessibilità che consente di adattare il mezzo ai diversi contesti di impiego e al raggio d’azione richiesto.

«Il settore degli spurgo è in continuo sviluppo ed evoluzione – spiega Massimo Durgoni di Altimax -. E noi cerchiamo di assicurare al mercato le risposte alle nuove esigenze che anno dopo anno emergono. Lo facciamo con innovazione tecnologica, attenzione all’ambiente, collaborazioni su scala mondiale. Avere al nostro fianco Piaggio è una testimonianza dell’importanza del lavoro che stiamo portando avanti e anche della qualità della professionalità raggiunta».

«Dopo tanti anni di esperienza sul mercato – aggiunge Michele Venturino, ingegnere di Ampr -, abbiamo pensato di introdurre nella linea Safe un veicolo a impatto zero, utile per entrare in aree urbane con controllo delle emissioni inquinanti e dell’impatto sonoro, ma anche per l’ingresso in area produttive dove ci sono vincoli sulle emissioni di gas. Un mezzo che combina le necessità dei clienti: da un lato una cisterna con grandi capacità di contenimento di acqua pulita, dall’altro un innovativo sistema per l’aspirazione dei liquami. La combinazione di queste necessità ha dato vita a un veicolo unico al mondo».

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