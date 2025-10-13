Arriva l’abbonamento Electra+: e per un mese ricarichi a 0,44 euro/kWh







Terminata l’offertona estiva a 0,39 euro/kWh, Electra lancia l’abbonamento mensile Electra+ che alza l’asticella di 5 centesimi a 0,44 euro (ma con un costo fisso di 9,99 euro), restando comunque una delle opzione più convenienti oggi sul mercato. Fatti due conti, conviene a chi carica più di 200 kWh mensili.

Ma costa 9,99 euro mensili

L’abbonamento prevede due possibilità: con 1,99 euro mensili la tariffa standard “pay per use” tramite l’App Elecrta scende da 0,74 euro/kWh a 0,54. Con la versione da 9,99 euro mensili la tariffa al kWh scende ulteriormente ai già citati 0,44 euro su tutte le colonnine ad altissima potenza italiane. Questi prezzi sono validi sull’intera rete di ricarica del network.

Oggi le stazioni Electra in Italia sono 61, per un totale di 554 punti di ricarica. Ma con i fondi Pnrr già aggiudicati dal bando d’inizio anno dovrebbe aggiungerne altre 190circa per un totale di altri 700 punti di ricarica. Estendendo la sua rete anche al CentroSud dove oggi è poco presente. Una settimana fa il network francese guidato in Italia da Eugenio Sapora ha svelato il suo “piano Milano” da 17 hub su tutti i principali assi di accesso al capoluogo lombardo. Il modello dovrebbe essere replicato in altri capoluoghi regionali, a partire da Bologna.

Un mese di abbonamento gratis per i nuovi clienti

In occasione del lancio ufficiale, inoltre, i nuovi registrati sull’App Electra potranno avere l’abbonamento gratuito per il primo mese (invece di 9.99€) con il codice PLUS!

Per attivare l’offerta, spiega Electra è necessario aprile l’app Electra attraverso il qr code qui a fianco, selezionare sul menù “Electra+”, inserire il codice PLUS nella sezione dedicata. Tutti gli abbonamenti si rinnovano automaticamente trascorso un mese dalla data di attivazione e possono essere interrotti in qualsiasi momento.