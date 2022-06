Arriva la stangata UE sulle ibride plug-in. La UE è sempre più convinta che i test sulle emissioni non siano attendibili e vuole modificarli quanto prima.

Arriva la stangata UE…./ I consumi sono irrealistici

Sotto accusa è il dato di consumo di carburante, troppo sottostimato. Il ciclo di omologazione è infatti ottenuto su tre step di 23 km ognuno, in laboratorio, a velocità molto ridotte. Consentendo anche ad auto che hanno non più di 50-60 km di autonomia dalle batterie di affrontarlo in gran parte in elettrico. Questo porta a rilevare consumi di benzina irrisori, nel range 1,2-2 litri per 100 km, irrealistici nei veri consuntivi su strada per auto che pesano almeno 17-18 quintali. Consumi che potrebbero essere moltiplicati per due se, come ventilato, verrà introdotto il cosiddetto “fattore di utilità (UF)”. Con questo parametro un’ibrida plug-in che omologa oggi emissioni di 50 grammi di CO2/km raggiungerà i 125 grammi nel 2027. Il che equivarrà a un aumento del costo di proprietà, implicando tasse e supplementi più elevati, oltre all’uscita definitiva da eventuali incentivi. Allineando le plug-in agli ibridi “normali”.

Avrà ancora senso per le Case produrne di nuove?

I nuovi test di omologazione in arrivo stanno facendo sì che le Case auto riconsiderino l’opportunità di continuare a progettare in futuro nuove ibride plug-in. Molte hanno ormai deciso di puntare sull’elettrico puro, visti anche i miglioramenti nella resa delle batterie. La partita, comunque, è tuttora in corsa. Le trattative tra i funzionari della Commissione e i lobbisti delle Case auto sono in pieno svolgimento a Bruxelles, nella più assoluta discrezione. Il problema dei costruttori è che, se venissero riclassificate le emissioni delle ibride plug-in, dovrebbero anche aumentare il numero delle elettriche pure in gamma. Questo per evitare le multe della UE sulla media delle emissioni complessive delle auto vendute. Ma sull’altro fronte è forte anche la pressione di influenti gruppi di ambientalisti. Come Transport&Environment, che ha pubblicato diversi test per dimostrare che le plug-in sono un bluff dal punto di vista della sostenibilità. E che chi le possiede utilizza pochissimo il motore elettrico, preferendo il propulsore termico.

SECONDO NOI. Fa un certo effetto vedere che, ancora una volta, l’Italia va da una parte e l’Europa dall’altra. Il fatto che il fenomeno delle ibride plug-in sia stato agevolato da test si emissioni troppo benevoli è ormai assodato. E confermato anche da noi da fonti autorevoli e indipendenti come l’ENEA. Eppure nel finanziare i nuovi incentivi il ministro Giancarlo Giorgetti ha voluto che i fondi a disposizione delle plug-in fossero più cospicui di quelli stanziati per le elettriche. Vai a capire…