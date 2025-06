Arriva la R5 base a 24.900, ma la ricarica…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Arriva la R5 base a 24.900 euro, la più abbordabile e con un’autonomia (310 km) accettabile per chi non fa molta strada. Ma la ricarica non va oltre gli 11 kW…

Arriva la R5 base, ma ricarica a 11 kW al massimo

La Renault aveva promesso che nel corso del 2025 sarebbe arrivata una versione della R5 con un prezzo al di sotto della soglia psicologica dei 25 mila euro. E ora arriva la Five, a 24.900, meno gli eventuali ricchi incentivi preannunciati dal Governo. Ovviamente il motore è meno potente rispetto alle versioni più costose, 90 cavalli invece di 120. E la batteria ha una capacità di 40 kWh, in grado comunque di assicurare una discreta percorrenza, oltre 300 km. Ma il limite di questa versione entry-leve sembra essere decisamente la ricarica. Non si va oltre gli 11 kW, in AC, con tempi lunghi e tali da scoraggiare chi avesse l’idea di farti qualche viaggetto un po’ più lungo del solito tran tran. I media francesi fanno notare che la versione più economica della rivale Citroen e-C3 (peraltro in vendita a 23.900 euro) dà comunque la possibilità di rifornire fino a 100 kW in DC, che è tutta un’altra storia.

Sono 1.060 le Renault 5 vendute nel 2025: si può fare meglio…

Ricordiamo che la Renault Zoe, il modello di cui la R5 ha preso il posto, anche nelle versioni più economiche dava comunque la possibilità di ricaricare a 22 kW. Quindi nella metà del tempo richiesto dalla Renault 5 Five, cosa che potrebbe far storcere il naso a più di un potenziale acquirente. Per il resto anche questa versione mantiene tutto lo charme di un modello capace di reinventare efficacemente un’icona dell’automobile europea. E sicuramente contribuirà a dare ulteriore spinta alle vendite della Renault 5, soprattutto in un mercato che guarda molto al prezzo come quello italiano. Nei primi 5 mesi del 2025, questo modello si è piazzato al 7° posto tra le elettriche, con 1.060 immatricolazioni. C’è spazio per fare meglio, tanto più se arriveranno i nuovi incentivi.