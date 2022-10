Arriva la R4: le prime immagini

Arriva la R4: la Renault ha diffuso le prime immagini del concept che anticipa il modello di serie(elettrico), in arrivo tra due anni, dopo la nuova R5.

Arriva la R4: il concept al Salone di Parigi 2022

Luca De Meo, numero uno del gruppo francese, svelerà i 17 ottobre una nuova showcar che rende omaggio in chiave contemporanea all’iconica Renault 4. Sono passati trent’anni dalla fine della produzione di un modello che ha rappresentato il simbolo di un’intera generazione. Diventando anche il “co-protagonista di diversi film. Il reveal avverrà al Salone dell’Auto di Parigi 2022. Una nota spiega che “il team di Gilles Vidal, Direttore del Design Renault, rivisita in chiave moderna un modello emblematico che ha lasciato il segno negli anni 1960, 1970 e 1980. La showcar si rivolgerà anche alle giovani generazioni celebrando i 25 anni del raid automobilistico solidale 4L Trophy“.Chi avrà la fortuna di andare a Parigi potrà seguire la conferenza di De Meo dal vivo alle 9 del 17 nello Stand Renault, Pad. 6, ma l’evento sarò trasmesso anche in streaming.

Prima della R4 in arrivo la R5: usciranno di scena la Zoe e la Twingo

L’arrivo della R4 sarà preceduto di circa un anno dal lancio della nuova R5, un altro classico Renault rivisto in chiave elettrica e moderna. I due modelli sono due pilastri della strategia Renaulation voluta da De Meo e rappresenteranno gli entry-leve della gamma elettrica della gamma. Nella seconda metà del decennio in corso, infatti, usciranno di produzione sia la Zoe sia la Twingo, protagonisti negli ultimi tempi di risultati di vendite non entusiasmanti. La prima R4, l’originale, fu presentata alla stampa nel luglio del 1961, in Camargue. Quando poi il grande pubblico ebbe la possibilità di vederla dal vivo, i più rimasero spiazzati dagli insoliti allestimenti spartani della R4. Ma fu proprio (anche) questo, alla lunga, a decretarne il successo in tutta Europa e non solo.