Arriva la Puma Gen-e a 29.250

Arriva la Puma Gen-e: in settimana la Ford ha iniziato la produzione in Romania. In Italia è annunciato un prezzo competitivo: 29.250 euro (con finanziamento).

Arriva la Puma Gen-e: batteria contenuta per contenere il prezzo

Finora nell’elettrico la Ford non ha avuto una gran fortuna e ora ritenta con la versione a batterie del suo modello più venduto. Con un’idea molto chiara in testa: contenere il prezzo-base anche a costo di offrire un’autonomia non eccezionale. Ovvero 376 km con una batteria da 43 kWh. Può funzionare? “Sarei sorpreso se dicessimo che venderemo quantità uguali di auto elettriche rispetto alle auto termiche, visto quello a cui abbiamo assistito nel settore e sul mercato“, ha spiegato John Davis, Global Director Electric Vehicle di Ford. Aggiungendo però: “Sappiamo che i nostri clienti sono interessati a soluzioni meno costose. E penso che ora abbiano qualcosa tra cui scegliere, se sono interessati ai veicoli elettrici“. Il prezzo d’attacco a 29.250 è così congegnato: 4.200 euro di anticipo e rate da 286 euro al mese. Dopo 4 anni paghi la maxi-rata finale di 14.168 euro oppure passi a un altro modello.

Basteranno i 376 km di autonomia? “Alla maggior parte dei clienti non serve tanto range…”

Può funzionare? O l’autonomia inferiore ai 400 km può essere un freno? Davis è fiducioso, ammette che l’autonomia è “un elemento sensibile per i consumatori“. Aggiungendo subito, però, che non si sta solo acquistando una batteria, “stanno guidando un veicolo che ha una quantità di connettività, accessibilità, utilità e flessibilità”. Gli ingredienti che hanno contribuito a costruire il successo della Puma a motore caldo. “E ad essere onesti, la maggior parte delle persone non ha bisogno di tanta autonomia“, ha aggiunto il top manager Ford. “So che tutti noi abbiamo una componente di ansia da autonomia. Lo vediamo anche nei nostri clienti dei veicoli commerciali. Ed è anche il motivo per cui stiamo cercando di offrire ciò che riteniamo sia il miglior valore ai nostri clienti”. Già, perché una batteria più capace rispetto ai 43 kWh della Puma significherebbe prezzi ben più alti... Ai clienti l’ardua sentenza.

