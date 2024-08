Arriva la prima Polestar 3 Made in Usa

Dalla fabbrica in South Carolina è uscita ieri la prima Polestar 3 made in Usa. Lo stabilimento americano rifornirà il mercato interno e l’Europa, evitando i super dazi sulle auto cinesi imposti da Usa e Ue. Mentre la fabbrica di Chengdu, in Cina, già attiva da aprile scorso, continuerà a produrre per il resto del mondo e per il mercato cinese.

Polestar 3 è un SUV premium destinato a competere con Model Y di Tesla. Tuttavia il prezzo resta piuttosto elevato: 73.400 dollari il primo prezzo contro 44.990 dollari del modello base Tesla e 51.490 dollari della versione Performance.

Ma per Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, «la produzione di Polestar 3 negli USA è un passo cruciale per noi. Ora offriamo ai clienti americani un SUV elettrico costruito in America. Esportare Polestar 3 prodotto in South Carolina in Europa rafforzerà il nostro business a livello globale».

Dall’anno prossimo anche il SUV coupé Polestar 4 sarà prodotto fuori dalla Cina, in Corea del Sud. Seguiranno Polestar 5, una GT elettrica a quattro porte, e Polestar 6, una roadster elettrica, a completare il progetto del brand svedese di un’intera gamma di auto esclusivamente elettriche entro il 2030.

Polestar 3 made in Usa, nella versione base Single Motor, ha un’autonomia EPA fino a 507 km (620 km nel ciclo WLTP). Accelera da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi grazie a un motore da 220 KW. La batteria da 111 kWh si ricarica dal 10 all’80% in 30 minuti.

Da sottolineare anche le sospensioni pneumatiche attive e il computer centrale per la gestione del sistema Pilot Assist sviluppato in collaborazione con il colosso tecnologico Nvidia.

Nella prima metà dell’anno Polestar ha venduto poco meno di 25 mila auto, ma conta din una forte accelerazione delle vendite proprio con Polestar 3 e con i modelli in arrivo nel 2025 e 2026.

