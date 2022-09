Arriva la Peugeot e-308: “solo” 400 km di range

Arriva la Peugeot e-308 e già fa discutere il dato sull’autonomia, “più di 400 km”: pochi o sufficienti per un’auto della categoria della Megane e della ID.3?

Arriva la Peugeot e-308: consumi bassi, fa 7,8 km con un kWh

In realtà il lancio sul mercato avverrà solo l’estate prossima, ma la Peugeot ha fornisce già diverse anticipazioni sul modello in arrivo. A cominciare dalla potenza del motore, 115 kW (156 CV) e dalla capacità della batteria, 54 kWh (51 netti). Ed è quest’ultimo il dato che un po’ sorpreso: ci si aspettava un numero maggiore di kWh in un’auto di queste dimensioni. E un range che andasse al di là dei 400 km e oltre annunciati. I costruttori si trovano sempre di fronte all’eterno dilemma: scegliere grandi batterie e grandi autonomie? O privilegiare piuttosto batterie più contenute, con range più contenuti, ma anche minor peso (e consumi) e minor prezzo? La Peugeot sembra avere scelto questa seconda strada e non a caso enfatizza il dato del consumo combinato: 12,7 kWh per 100 km, ovvero 7,874 km con un kWh di energia. In effetti un risultato notevole, da citycar più che da auto del segmento C.

Ricarica fino a 11 kW in AC e a 100 kW in DC

Altri dati anticipati da Peugeot: la e-308 sarà disponibile sia in versione berlina che station wagon. La coppia massima sarà di 260 Nm, anche questa (come la potenza del motore) non trascendentale. La batteria sarà di tipo NMC (80% Nichel, 10% Manganese, 10% Cobalto). Quanto alla ricarica, di serie sarà dotata di un caricabatterie di bordo trifase con una potenza di 11 kW in AC. La e-308 potrà inoltre ricaricare fino a 100 kWh in DC, nelle stazioni FAST. Un dato inferiore alla concorrenza, come sottolinea la stampa francese: la Megane, per esempio, arriva a 130 kW. Quanto alle versioni, la nuova Peugeot uscirà con l’Allure e la GT, entrambe ben accessoriate, con i fari Matrix LED e i cerchi da 18 pollici. L’equipaggiamento includerà cruise control adattivo, monitoraggio angoli ciechi, allarme sul traffico posteriore e volante riscaldato. Manca un dato fondamentale per un giudizio compiuto: il prezzo, che verrà comunicato a inizio anno.