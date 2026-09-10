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il10 Settembre 2026
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Arriva la Nissan Pixo, altra EV sotto i 20 mila €

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Arriva la Nissan Pixo, altra modello elettrico con prezzo base sotto i 20 mila euro. Nasce sulla base tecnica della Renault Twingo.

Arriva la Nissan Pixo, sorellina della Twingo

Arriva la Nissan Pixo
La Renault Twingo e, a destra, i 5 modelli elettrici già disponibili sotto i 20 mila euro.

Ci fossero ancora gli incentivi… La scelta nei modelli elettrici a meno di 20 mila euro comincia a diventare più ampia. La Pixo, che verrà presentata il 23 settembre, è annunciata come la sesta auto a rientrare sotto questa soglia. Sperando che abbia un successo maggiore di quello riservato alla sorella maggiore Micra, a sua volta nata sulla base della Renault 5. In sostanza: la base tecnica è la stessa, cambia lo stile, che dovrebbe richiamarsi a un interessante prototipo visto nel 2021, la Hang Out (foto in alto). E in arrivo, secondo quanto anticipato dalla testata francese Automobile Propre, ci sarebbe una versione giapponese anche dalla Renault Scenic. Nome: Nissan Prairie. Sempre elettrica: nel 2027 la vedremo.

E appena sopra 20 mila c’è la Geely E2…

Arriva la Nissan Pixo
La Geely E2: prezzi da 20.900 euro, lunghezza 414 cm, autonomia di 252 km.

Ricordiamo che per l’anno prossimo è atteso anche il modello primo-prezzo, anch’esso sotto i 20 mila euro, del gruppo Stellantis. Uno dei quali dovrebbe portare un nome glorioso come Citroen 2CV, con produzione in quel di Pomigliano (Napoli). Sarà la prima di tre auto elettriche economiche del gruppo guidato da Antonio Filosa: dopo la Citroen, seguiranno una targata Fiat e una, a sorpresa, Alfa Romeo. Ricordiamo poi che appena sopra i 20 mila euro la scelta tra modelli aumenta a dismisura. Tra i tanti segnaliamo una novità interessante come la Geely E2, che parte da 20.900 euro. Auto piuttosto spaziosa (è lunga 414 cm e larga 181), con batteria 35 kWh e 252 km di autonomia. Ricarica in AC fino a 6,6 kW, in DC fino a 70 kW: per chi la usa soprattutto in città…

LEGGI anche: “20.000 km in Xpeng G6: sono entrato nel futuro”/ VIDEO 

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