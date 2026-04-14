











Arriva la Nissan Juke elettrica. Svelata la terza generazione del crossover compatto giapponese, finalmente con un cuore a batterie.

Arriva la Nissan Juke, ecco le immagini

Nell’elettrico Nissan deve recuperare il tempo perduto. Dopo essere stata protagonista nel decennio scorso, con la Leaf, la marca giapponese non è più riuscita ad ottenere i risultati di vendita sperati. La nuova Micra, sorellina della Renault 5, è solo 43° nella classifica delle EV più vendute in Italia, con 150 immatricolazioni nei primi 3 mesi del 2026. E la Ariya, nonostante le ripetute promozioni, ha performato molto al di sotto delle attese. In un periodo in cui la Nissan ha puntato soprattutto sulle motorizzazioni ibride E-Power, ad autonomia estesa. Ora è confermato per la primavera 2027 l’arrivo della Juke elettrica, sviluppata sulla piattaforma CMF-EV e prodotta a Sunderland, nel Regno Unito. La presentazione si è svolta in Giappone, in occasione dell’evento Vision. La Juke si inserisce nella gamma a zero emissioni di Nissan in Europa, che oltre a Micra e Juke, includerà la terza generazione della Leaf, il veicolo commerciale Townstar e una nuova citycar, di segmento A.

Futuro completamente elettrico, con produzione nel Regno Unito

“L’Europa è fondamentale per la strategia di elettrificazione di Nissan. E rimaniamo fermamente impegnati a favore di un futuro completamente elettrico”, spiega Massimiliano Messina, presidente di Nissan AMIEO. Smentendo così le voci che davano la marca giapponese sempre più orientata sulle varie forme di motori ibridi “Con una gamma di veicoli elettrici in rapida espansione, stiamo offrendo una scelta sempre più ampia e innovativa in ogni segmento”, prosegue Messina. “Forti della nostra solida presenza in termini di design, ingegneria e produzione. Questa nuova generazione di veicoli accelererà la nostra transizione verso una mobilità a zero emissioni.” Già sede della produzione di Leaf, con l’avvio della prima fase di avvio della catena di montaggio della Juke nelle prossime settimane, lo stabilimento di Sunderland rimane il pilastro di Nissan nell’elettrificazione in Europa.