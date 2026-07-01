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Arriva la Multiplina, altra macchinetta Fiat dopo la Topolino. Confermando che Stellantis crede nelle macchinette elettriche che si guidano da 14-16 anni.

Nel 2028 arriva la Multiplina e avrà quattro posti

È un mercato in genere snobbato dagli altri costruttori, Renault a parte. Penalizzato anche da una politica degli incentivi che, nei diversi Paesi e a livello UE, premia molto più le vere auto rispetto alle macchinette. Una scelta che ha indotto diversi costruttori di volturette, Isetta in testa, a reiterate proteste con Bruxelles. Fiat comunque tira diritto e annuncia per il 2028 l’arrivo della Multiplina, altro nome che richiama un’auto iconica del passato. Non la controversa Multipla a sei posti, ma la mitica Fiat 600 Multipla usata da tanti tassisti a Roma. La presentazione vera e propria della Multiplina ci sarà in ottobre. Ma il capo del marchio Fiat Olivier Francois ne ha dato un assaggio in un evento organizzato a Roma per presentare le nuove versioni della Topolino. Sono la Sport, dal look più aggressivo, e la Vilerquin 2a Edizione.

Nessuna notizia della nuova 500e

La Multiplina non sarà la solita due posti, ma una quattro posti in grado di soddisfare anche le esigenze di spostamenti brevi di una famiglia. Tipo accompagnare i figli a scuola. Rientrerà nella categoria dei quadricicli pesanti (L7), soggetta al limite di una massa massima di 450 kg senza batteria. Francois ha presentato l’intera gamma delle macchinette Fiat. Spiegando che per lui”questo lancio è importante quanto una nuova Fiat 500 o una nuova Panda”. Ma è proprio della nuova 500 elettrica che si sono perse le tracce. Era stata annunciata per il 2025, ma poi tutto è stato rinviato a data da destinarsi per fare spazio a Mirafiori alla nuova 500 ibrida. Risultato: il Cinquino a batterie è precipitato nelle classifiche di vendite, in Italia e in Europa, dopo anni molto brillanti.